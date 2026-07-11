Udaipur: भाई ने निभाया बड़े होने का फर्ज, छोटे भाई को किडनी देकर दिया नई जिंदगी का तोहफा, पत्नी बोली-परिवार बच गया

Kidney Transplant Successful Operation In JBH Hospital: बड़े भाई ने अपनी एक किडनी देकर छोटे भाई को न सिर्फ एक नई जिंदगी दी बल्कि रिश्तों की नई मिसाल बन गई है। उदयपुर के जीबीएच जनरल हॉस्पिटल में भीलवाड़ा निवासी 38 साल के युवराज का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। पत्नी ममता और बड़े भाई दिलीप दोनों ने किडनी डोनर के रूप में जांच कराई पर बड़े भाई ने मुश्किल से परिवार को इसके लिए तैयार किया कि वे बड़े होने का फर्ज निभाएंगे। 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद अब युवराज डायलिसिस से मुक्त होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। दिलीप को 4 दिन बाद ही डिस्चार्ज कर दिया।