बिहार चुनाव 2025

खुशखबरी: SMS अस्पताल में शुरू होगी रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा, मरीजों को मिलेगा दर्द से निजात, जानें कैसे?

राजधानी जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू होने जा रही है। इससे मरीजों को बिना बड़े चीरे, कम दर्द, कम संक्रमण और तेज रिकवरी का लाभ मिलेगा। सरकारी स्तर पर यह सुविधा देश के चुनिंदा संस्थानों में शामिल होगी।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 31, 2025

SMS hospital Jaipur
SMS hospital Robotic Kidney Transplant (Patrika Photo)

जयपुर: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज यानी एसएमएस के यूरोलॉजी विभाग में रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद यह देश के चुनिंदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शामिल हो जाएगा, जहां यह अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी।


यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि एसएमएस अस्पताल में पिछले 25 वर्षों से किडनी ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। जबकि वर्ष 2015 से कैडेवर ट्रांसप्लांट भी सफलतापूर्वक हो रहे हैं। अब रोबोटिक सर्जरी तकनीक से मरीजों को और अधिक सुरक्षित, सटीक और कम पीड़ादायक उपचार मिलेगा।

Scrub Typhus : राजस्थान में स्क्रब टाइफस का कहर शुरू, SMS अस्पताल जयपुर में 3 मरीज कोमा में, जानें कारण, लक्षण और बचाव
जयपुर
Rajasthan Scrub typhus wreaks havoc three patients in coma at SMS Hospital Jaipur know causes symptoms and prevention


बिना बड़े चीरे के ही ट्रांसप्लांट संभव


अभी तक पारंपरिक पद्धति में पेट पर बड़ा चीरा लगाया जाता है। लेकिन रोबोटिक तकनीक में बिना बड़े चीरे के ही ट्रांसप्लांट संभव होगा। इसमें डॉक्टर सीधे ऑपरेशन नहीं करते, बल्कि रोबोटिक आर्म्स के जरिए 3-डी विजन और हाईडेफिनिशन कैमरे की मदद से सर्जरी करते हैं।


मरीज को नहीं होती ये समस्याएं


पारंपरिक ट्रांसप्लांट की तुलना में इसमें केवल छोटे-छोटे चीरे लगाने पड़ते हैं। इससे खून का बहाव कम होता है। दर्द और संक्रमण का खतरा घटता है और मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाता है। पारंपरिक ट्रांसप्लांट में नसों और रक्त वाहिकाओं को जोड़ने में समय और जोखिम अधिक होता है। जबकि रोबोटिक तकनीक से यह प्रक्रिया अधिक सटीक और आसान बन जाती है।


देश के कुछ ही अस्पतालों में यह सुविधा


फिलहाल, देश भर में केवल चुनिंदा बड़े निजी अस्पतालों में ही यह सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में सरकारी स्तर पर इसका शुरू होना मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

हाल-ए-एसएमएस अस्पताल: रेफरेंस व्यवस्था रोगियों के लिए सजा, मरीजों की परेशानी समझना किसी की ड्यूटी में नहीं
जयपुर
SMS Hospital Jaipur

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

31 Aug 2025 07:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / खुशखबरी: SMS अस्पताल में शुरू होगी रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा, मरीजों को मिलेगा दर्द से निजात, जानें कैसे?

