Air India का बड़ा फैसला: घरेलू उड़ानों पर बढ़ा फ्यूल सरचार्ज, यात्रियों को देना होगा 6-10% ज्यादा किराया

इससे नई टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों को अधिक किराया चुकाना होगा। गुरुवार से नई बुकिंग पर घरेलू उड़ानों के टिकट में 399 रुपए तक का अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज जोड़ा जाएगा। यह चार्ज चरणबद्ध तरीके से लागू होगा और सभी प्रमुख घरेलू रूट्स पर प्रभावी रहेगा। जिन यात्रियों ने गुरुवार से पहले टिकट बुक करा ली है, उन पर यह बढ़ा हुआ सरचार्ज लागू नहीं होगा। हालांकि यदि यात्री अपनी यात्रा की तारीख या रूट में बदलाव करते हैं तो किराए का पुनः निर्धारण किया जा सकता है।