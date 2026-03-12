जालोर: शीतला माता मेले से देर से लौटी किशोरी, परिजनों की फटकार के बाद तालाब में कूदी, मौत

रात 8.45 बजे ये किशोरी सुंदेलाव तालाब पर पहुंची और बड़े बबूल के पेड़ के पास से पानी में गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह स्वयं पानी में कूदी। आस पास मौजूद लोगों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हेल्पलाइन पर सूचना दी। करीब 10 मिनट में सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम में मदनलाल, छगनाराम, प्रमोद मेवाड़ा, किशन कुमार, हीराराम, नाजिम खां ने किशोरी को रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। जहां उसकी मौत हो गई।