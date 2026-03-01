विधानसभा में उठा बाण्डी सिणधरा बांध का मुद्दा : किसानों को पानी नहीं मिलने का आरोप, जानें पूरा मामला

जालोर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बाण्डी नदी पर निर्मित बाण्डी सिणधरा बांध की कुल भराव क्षमता 1085 एमसीएफटी तथा सीसीए 6922 हेक्टेयर है। बांध से भीनमाल और जसवंतपुरा तहसील के 16 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि बांध के पूर्ण क्षमता तक भरने के बाद अधिशेष पानी स्वतः ओवरफ्लो होकर डाउनस्ट्रीम में नदी में प्रवाहित हो जाता है, जिससे नदी क्षेत्र के आसपास स्थित कुओं का जल स्तर बढ़ाने में भी सहायता मिलती है।