राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, अब MANREGA से खेतों में सिंचाई के लिए बना सकेंगे टांके, धन-धान्य योजना में 8 जिले शामिल



केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएम के आग्रह पर केंद्र सरकार ने तारबंदी कार्यक्रम में कई फसलों को शामिल किया है। साथ ही राजस्थान के कम उत्पादकता वाले आठ जिलों को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से जोड़ लिया गया है। अब उन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं को विशेष रूप से लागू किया जाएगा। सीएम की कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री चौहान से मुलाकात के दौरान मंत्रालय के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे।