जयपुर में टैक्सी लूट गैंग बेनकाब: पहले चिल्ला-चिल्लाकर सवारी बैठाते, फिर सुनसान जगह ले जाकर लूटपाट, कई लोगों को बनाया शिकार

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
Jaipur Crime: राजधानी जयपुर में टैक्सी में लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों का अपहरण कर देसी कट्टा दिखाकर लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने जवाहर सर्कल और सांगानेर थाना क्षेत्रों में अपहरण व लूट की आधा दर्जन से अधिक वारदात करना स्वीकार किया है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज मीणा निवासी बनेठा, उनियारा (टोंक) और घनश्याम मीणा निवासी नगर फोर्ट के रूप में हुई है।
ये आरोपी बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ‘कोटा चलो’ की आवाज लगाकर यात्रियों को अपनी कार में बैठा लेते थे। सवारियों का भरोसा जीतने के बाद उन्हें सुनसान इलाकों में ले जाकर लूटपाट को अंजाम देते थे।
एसीपी (मालवीय नगर) विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि हाल ही में आरोपियों ने दुर्गापुरा के पास से एक सवारी को बैठाया और रिंग रोड के पास एक और सवारी बैठाने का बहाना कर कार को सुनसान इलाके में ले गए। वहां देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई।
मारपीट कर पीड़ितों से एटीएम कार्ड का पासवर्ड पूछ लिया गया। इसके बाद आरोपियों ने खाते से करीब 70 हजार रुपए निकाल लिए और पीड़ित को शिवदासपुरा हाइवे पर उतार कर फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और संभावित ठिकानों पर घेराबंदी की। पुलिस को देखकर भागने के प्रयास में आरोपी दीवार से गिरकर चोटिल हो गए। उनके पैरों में चोट आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में उपचार दिलाकर गिरफ्तार किया गया।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने सांगानेर, प्रतापनगर और गोनेर मोड़ क्षेत्रों में भी इसी तरह की कई वारदातें करना कबूल किया है। फिलहाल, पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है।
