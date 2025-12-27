जयपुर में टैक्सी लूट गैंग बेनकाब: पहले चिल्ला-चिल्लाकर सवारी बैठाते, फिर सुनसान जगह ले जाकर लूटपाट, कई लोगों को बनाया शिकार

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर में टैक्सी में लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों का अपहरण कर देसी कट्टा दिखाकर लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने जवाहर सर्कल और सांगानेर थाना क्षेत्रों में अपहरण व लूट की आधा दर्जन से अधिक वारदात करना स्वीकार किया है।