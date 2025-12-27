जयपुर में खौफनाक लूट: रास्ता पूछकर युवक को रोका, गले पर चाकू रखकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराए, सिगरेट से दागा

थाना प्रभारी अनिल जैमनी ने बताया कि शिकारपुरा निवासी लक्ष्मण सिंह 23 दिसंबर की रात करीब 11 बजे शिकारपुरा स्थित कारखाने से काम खत्म कर घर लौट रहा था। इसी दौरान युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने उसे रोका और जबरन कार में बैठा लिया।