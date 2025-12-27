जयपुर में खौफनाक लूट: रास्ता पूछकर युवक को रोका, गले पर चाकू रखकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराए, सिगरेट से दागा

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
Jaipur Crime: जयपुर में सांगानेर सदर थाना पुलिस ने रास्ता पूछने के बहाने युवक को कार में बिठाकर मारपीट और लूट की वारदात करने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में दो सगे भाई शामिल हैं।
बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया है।
डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में धारा सिंह चौधरी (21), संदीप चौधरी (22), अरविंद चौधरी उर्फ बिट्टू (19) निवासी सीतापुरा, सांगानेर सदर तथा योगेश चौधरी उर्फ शक्ति (20) निवासी कल्याण नगर, सांगानेर शामिल हैं।
संदीप और अरविंद सगे भाई हैं। पुलिस ने पीड़ित के बैंक खाते और उससे जुड़े मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार की।
थाना प्रभारी अनिल जैमनी ने बताया कि शिकारपुरा निवासी लक्ष्मण सिंह 23 दिसंबर की रात करीब 11 बजे शिकारपुरा स्थित कारखाने से काम खत्म कर घर लौट रहा था। इसी दौरान युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने उसे रोका और जबरन कार में बैठा लिया।
आरोपियों ने मारपीट कर मोबाइल छीन लिया, गले पर चाकू रखकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराए और सिगरेट से दागा। बाद में युवक को रास्ते में छोड़कर फरार हो गए।
