Jaipur: डांस क्लब में MBBS छात्रों पर हमला, बाउंसरों ने डंडों-रॉड से जमकर पीटा, 10 स्टूडेंट घायल, 1 की हालत गंभीर

घटना में कई स्टूडेंट घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल छात्र का एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। जबकि एक अन्य छात्र का निजी अस्पताल में घुटने का ऑपरेशन किया गया है। शेष घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।