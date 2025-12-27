राजस्थान का ग्रीन हाइड्रोजन सपना पानी की कमी में अटका, 2800 केटीपीए के प्रोजेक्ट इंतजार में

अक्षय ऊर्जा विभाग और अक्षय ऊर्जा निगम ने कंपनियों को वेस्ट वाटर (परिशोधित या अनुपयोगी जल) के उपयोग का सुझाव दिया है, लेकिन कंपनियों का कहना है कि वेस्ट वाटर को हाइड्रोजन उत्पादन योग्य बनाने में अतिरिक्त खर्च आएगा, जिससे प्रोजेक्ट महंगे हो जाएंगे। इस वजह से कुछ कंपनियों ने फिलहाल प्रोजेक्ट आगे न बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि अन्य अभी भी पानी आवंटन को लेकर सरकार की ओर देख रही हैं। ऐसी सात कंपनियां हैं, जिन्होंने कुल करीब 2800 किलो टन प्रतिवर्ष क्षमता के प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए हैं।