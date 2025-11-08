Solar Power: राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में रचा ऐसा कारनामा, जो 2030 में होना था पूरा वो 2025 में कर लिया पूरा

बीकानेर जिले के पूगल सोलर पार्क में आयोजित विशेष निवेशक बैठक में ऊर्जा मंत्री ने 2450 मेगावाट सौर ऊर्जा और 1250 मेगावाट/5000 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के विकास के लिए टेंडर जारी करने की घोषणा की। इस परियोजना से दिन में उत्पन्न सौर ऊर्जा को रात में उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकेगा, जिससे बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी।

बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि सौर ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने पूगल सोलर पार्क परियोजना को निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर बताया। इस अवसर पर अक्षय ऊर्जा निगम के CMD रोहित गुप्ता ने परियोजना की विस्तृत जानकारी दी और निवेशकों के प्रश्नों के उत्तर दिए।