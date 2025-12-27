Railway Decision : रेलवे का फैसला, बड़ा रेल हब बनेगा जयपुर, बनाए जाएंगे नए टर्मिनल स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी राहत

Railway Decision : रेल यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने राजधानी जयपुर को बड़े रेल हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2030 तक जयपुर में ट्रेनों की ओरिजिनेटिंग और हैंडलिंग ऑपरेशन क्षमता को मौजूदा स्तर से दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया है। मौजूदा टर्मिनल स्टेशनों पर सुविधाएं विकसित की जाएंगी और नए टर्मिनल स्टेशन भी बनाए जाएंगे। जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।