Chomu Dispute : जयपुर के चौमूं में आधी रात को बवाल, DCP हनुमान प्रसाद मीणा का बड़ा बयान

Chomu Dispute : जयपुर के चौमूं कस्बे में आधी रात कलंदरी मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर बवाल मच गया। पश्चिम जिले के DCP हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया, यहां कलंदरी मस्जिद है। जिस पर अतिक्रमण को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रमण को हटाया गया लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहां स्थायी रूप से कुछ लोहे के एंगल गाड़कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया।