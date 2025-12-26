Chomu Dispute : जयपुर के चौमूं में आधी रात को बवाल, DCP हनुमान प्रसाद मीणा का बड़ा बयान

जयपुर के चौमूं का दृश्य। फोटो पत्रिका
Chomu Dispute : जयपुर के चौमूं कस्बे में आधी रात कलंदरी मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर बवाल मच गया। पश्चिम जिले के DCP हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया, यहां कलंदरी मस्जिद है। जिस पर अतिक्रमण को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रमण को हटाया गया लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहां स्थायी रूप से कुछ लोहे के एंगल गाड़कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया।
DCP हनुमान प्रसाद मीणा ने आगे बताया कि जिसको हमारे द्वारा हटाया जा रहा था लेकिन इसी दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इस दौरान हमारे कुछ जवानों को भी चोटें आई हैं। इससे संबंधित लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहां पूर्णतया शांति है।
जयपुर के चौमूं कस्बे में कलंदरी मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़कर हालात नियंत्रित किए। फिलहाल, क्षेत्र में सुबह से ही तनावपूर्व स्थिति बनी हुई है और पूरा इलाका छावनी बना हुआ है।
जिला प्रशासन ने अफवाह रोकने के लिए चौमूं कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। पुलिस कमिश्नर के पत्र पर संभागीय आयुक्त पूनम ने इसके आदेश जारी किए। प्रशासन की ओर से अफवाह रोकने के लिए शुक्रवार सुबह 7 से शनिवार सुबह 7 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया है।
अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पथराव में शामिल लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
