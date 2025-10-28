SIR in Rajasthan: एसआइआर के चलते राजस्थान में फरवरी तक पंचायत-निकाय चुनाव पर लगा ब्रेक, यहां देखें पूरी प्रक्रिया

राजस्थान में एसआईआर से पंचायत-निकाय चुनाव पर असर (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दायरे में राजस्थान को शामिल करने से प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव की प्रक्रिया फरवरी-2026 तक अटक गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह का कहना है कि स्वाभाविक तौर पर अब पंचायत-निकाय चुनाव एसआइआर के आधार पर मतदाता सूची जारी होने के बाद ही हो पाएंगे। उधर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो जाएगी और 7 फरवरी 2026 को पूरी हो जाएगी, जिसके लिए राजस्थान में पूरी तैयारी है।
प्रदेश में पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद पंचायत और निकाय चुनाव टाले जाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने पंचायत-निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन वर्तमान निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने उस प्रक्रिया को रोक दिया। हालांकि इस बीच हाईकोर्ट फिर से आयोग को समय पर चुनाव कराने का उसका दायित्व याद दिला चुका, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश ठंडे बस्ते में चला गया है।
सभी संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदान केन्द्र पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षक प्रशिक्षण, राजनीतिक दलों से संपर्क, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन आवेदन को बढ़ावा देने सहित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी के जरिए महिला मतदाताओं पर फोकस होगा।
