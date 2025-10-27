अंता उपचुनाव: कांग्रेस ने चला नया दांव, पूर्व मंत्री अशोक चांदना को क्यों सौंपी कमान? क्या BJP की रणनीति होगी फेल?

अंता विधानसभा सीट पर 27 अक्टूबर को नामांकन वापसी के बाद उपचुनाव की तस्वीर स्पष्ट हो गई है। अंतिम दिन बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल सहित 5 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया। अंता में आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है, लेकिन कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। अब कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, बीजेपी के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच मुख्य टक्कर मानी जा रही है।