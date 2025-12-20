Rajasthan: नरेश मीणा पर हमला, लाठियों से कार में तोड़फोड़, शराब कारोबारी की गाड़ी को लगाई आग

बारां। निकटवर्ती आकड़ी गांव में शनिवार शाम युवा नेता नरेश मीणा की कार पर कुछ लोगों ने लाठियों से हमला कर तोड़फोड़ कर दी। वहीं इसके कुछ देर बाद आकेड़ी निवासी शराब कारोबारी तोलाराम की कार में आग लगा दी गई। घटना के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।