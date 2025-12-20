20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Rajasthan: नरेश मीणा पर हमला, लाठियों से कार में तोड़फोड़, शराब कारोबारी की गाड़ी को लगाई आग

Naresh Meena : निकटवर्ती आकड़ी गांव में शनिवार शाम युवा नेता नरेश मीणा की कार पर कुछ लोगों ने लाठियों से हमला कर तोड़फोड़ कर दी।

2 min read
Google source verification

बारां

image

kamlesh sharma

Dec 20, 2025

फोटो पत्रिका

बारां। निकटवर्ती आकड़ी गांव में शनिवार शाम युवा नेता नरेश मीणा की कार पर कुछ लोगों ने लाठियों से हमला कर तोड़फोड़ कर दी। वहीं इसके कुछ देर बाद आकेड़ी निवासी शराब कारोबारी तोलाराम की कार में आग लगा दी गई। घटना के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

नरेश मीणा ने बताया कि वह शाम को आकेड़ी गांव में एक परिचित के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। वहां से लौटते समय कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर लाठियों से हमला कर दिया। उस समय वह स्वयं कार में सवार थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि वह मृतक के घर अकेले गए थे और लौटते समय जब तोलाराम के घर के सामने से गुजर रहे थे, तब तोलाराम मीणा और उसके साथ मौजूद लोगों ने उनकी कार पर हमला किया। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे।

इस दौरान कुछ लोगों ने उनके सामने तोलाराम मीणा की गाड़ी में आग लगा दी, ताकि उन पर झूठा आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया जा सके। जली हुई कार शराब कारोबारी व पूर्व कांग्रेस सरपंच तोलाराम मीणा की बताई गई। नरेश मीणा ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और हथियार जब्त करने की मांग की है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 07:20 pm

Published on:

20 Dec 2025 07:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan: नरेश मीणा पर हमला, लाठियों से कार में तोड़फोड़, शराब कारोबारी की गाड़ी को लगाई आग

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran Murder: गेहूं सही नहीं पीसने की शिकायत की तो कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan-Police
बारां

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों को कहना है कि यदि इसी तरह बेरोकटोक पेड़ों की कटाई होती रहेगी, तो एक दिन ना ही जंगल बचेगे और न ही वन्यजीव बचेंगे।

सरकार जंगलो को बचाने के लिए करोड़ों खर्च कर लोगों में जागरुकता लाने का जतन कर रही है, वहीं दूसरी और यहां हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, लेकिन वन विभाग की चुप्पी सवालिया निशान खड़े कर रही है। जब-जब भी उक्त अवैध कटाई का मामला समाचारों के माध्यम से सामने आता है, तब लोगों में उम्मीद जगती है कि अब जिम्मेदार विभाग इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा।
बारां

आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के लिए अटरू थाने के सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सौंपा गया है।

थानाधिकारी राजपाल तंवर को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि सालपुरा स्टेशन से होकर स्मैक तस्करी की जा रही है। इस पर जाप्ते को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे।
बारां

जिला कलक्टर रोहिताश्व तोमर ने बताया कि पूर्व में भी 14 मई को एक धमकी भरा ई-मेल मिला था। उसकी भी जांच चल रही है। हालांकि उस समय भी कलक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर जांच एजेंसियों द्वारा जांच करवाई गई थी।

शुक्रवार को जिला कलक्टर की आधिकारिक मेल आईडी पर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद जिला कलक्ट्रेट परिसर में हड$कंप मच गया। आनन-फानन में पूरे कैंपस को खाली करवाया गया।
बारां

राजस्थान के इन जिलों में सिक्कों का चलन बंद, जानें क्या है RBI की गाइडलाइन ?

coin
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.