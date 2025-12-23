पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत कई राज्यों में निर्यात होता है राजस्थान की अन्नपूर्णा नगरी का गेहूं

कृषि उपज मंडी में करीब दो दशक पूर्व 1998-99 तक बिना देरी के नमूनों से गेहूं की बिक्री होती थी। 1998-99 से देरी प्रक्रिया के तहत मंडी में बिक्री शुरू हुई। उस समय किसान के माल पर जलनी लगाने की प्रथा थी, ताकि माल साफ हो सके। इसमें करीब दस प्रतिशत खराबी के बावजूद भी कंकर और डंठल रहते थे। इसको पारने के लिए महिलाओं को साफ करना पड़ता था। इसके बाद मैन्युअल कलोनिंग प्रचलन में आई, लेकिन वर्तमान में इन सबका स्थान आधुनिक प्लांटों ने ले लिया। मंडी में गत एक दशक पूर्व तक करीब चालीस प्लांट कार्यरत थे, लेकिन जिले में उत्पादन में गिरावट के चलते आधे ही प्लांट चालू हैं। आधा दर्जन प्लांट लहसुन की सफाई के लिए चल रहे हैं। इनका उत्पादन भी कई राज्यों को भेजा जाता है।