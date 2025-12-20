Naresh Meena: अपने ऊपर हुए हमले के बाद क्या बोले नरेश मीणा? बारां प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

नरेश मीणा ने बताया कि शनिवार शाम वह आकड़ी गांव में एक परिचित के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी कार पर लाठियों से हमला कर दिया और वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले के वक्त वह खुद कार में मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला अंता से कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया से जुड़े लोगों ने कराया। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि भाया के लोगों ने क्षेत्र में पुलिस-प्रशासन की नाक में दम कर रखा है।