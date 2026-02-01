पीडीएस में गेहूं गबन के मामले में 636 राशन डीलर दोषी

विभागीय आंकड़ों के अनुसार यह अनियमितता किसी एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अनेक जिलों में सामने आई है। राशन वितरण में यह कमी सीधे तौर पर गरीब व पात्र परिवारों के हक पर डाका माने जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार 100 ङ्क्षक्वटल से अधिक गेहूं की कमी प्रत्येक मामले में लाखों रुपए के सरकारी खाद्यान्न के गबन की ओर इशारा करती है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और इसके अंतर्गत लागू राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत दोषी पाए जाने पर राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है, प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है, आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। इन्हीं प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है।