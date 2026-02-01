3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

पीडीएस में गेहूं गबन के मामले में 636 राशन डीलर दोषी

बारां/जयपुर. राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच में प्रदेशभर के 636 राशन डीलरों के यहां पोस मशीन रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक में 100 ङ्क्षक्वटल से अधिक गेहूं की कमी पाई गई। यह खुलासा मंगलवार को 16वीं राजस्थान विधानसभा के पांचवे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Feb 03, 2026

बारां/जयपुर. राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है।

बारां/जयपुर. राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है।

बारां/जयपुर. राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच में प्रदेशभर के 636 राशन डीलरों के यहां पोस मशीन रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक में 100 ङ्क्षक्वटल से अधिक गेहूं की कमी पाई गई। यह खुलासा मंगलवार को 16वीं राजस्थान विधानसभा के पांचवे सत्र में हुआ, जब विधायक ललित मीना द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न का सरकार ने जवाब दिया।
सरकार ने बताया कि गंभीर गड़बड़ी पाए जाने पर 501 उचित मूल्य दुकानदारों को निलंबित किया गया है। जांच पूरी होने के बाद 394 राशन डीलरों के लाइसेंस (प्राधिकार पत्र) निरस्त कर दिए गए हैं। इन सभी मामलों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 के रूप में सदन की मेज पर रखा गया।

वसूली में सुस्ती, सवाल खड़े

गबन किए गए गेहूं की कीमत की वसूली के लिए विभागीय पत्र दिनांक 27 जनवरी 2021 के अनुसार पीडीआर एक्ट, 1952 के तहत प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके बावजूद स्थिति यह है कि अब तक सिर्फ 21 राशन डीलरों से ही वसूली हो सकी है, जबकि दोषी डीलरों की संख्या सैकड़ों में है। वहीं, 244 राशन डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शेष मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी बताई गई है।

संपत्ति कुर्की पर स्पष्ट रुख नहीं

विधानसभा में यह सवाल भी उठा कि जो डीलर गबन की राशि जमा नहीं करवा रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क करने पर सरकार का क्या रुख है। जवाब में सरकार ने मौजूदा कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण और पीडीआर एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन संपत्ति कुर्की को लेकर कोई अलग निर्णय या नई नीति घोषित नहीं की गई।

गरीबों के हक पर चोट

विशेषज्ञों का कहना है कि पीडीएस में इस तरह की अनियमितताएं सीधे तौर पर गरीब, श्रमिक और जरूरतमंद परिवारों को प्रभावित करती हैं, जिनका पूरा भरोसा सरकारी राशन प्रणाली पर होता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि इतने बड़े पैमाने पर गबन के बावजूद वसूली और सजा की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है।

प्रदेश के कई जिलों में फैली गड़बड़ी

विभागीय आंकड़ों के अनुसार यह अनियमितता किसी एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अनेक जिलों में सामने आई है। राशन वितरण में यह कमी सीधे तौर पर गरीब व पात्र परिवारों के हक पर डाका माने जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार 100 ङ्क्षक्वटल से अधिक गेहूं की कमी प्रत्येक मामले में लाखों रुपए के सरकारी खाद्यान्न के गबन की ओर इशारा करती है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और इसके अंतर्गत लागू राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत दोषी पाए जाने पर राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है, प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है, आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। इन्हीं प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 10:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / पीडीएस में गेहूं गबन के मामले में 636 राशन डीलर दोषी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वन संरक्षण और विकास की जरूरतों के बीच फंस रही राहत

एक ओर वन क्षेत्र बचाने की बाध्यता है तो दूसरी ओर इन्हीं वन भूमियों के कारण सडक़, सिंचाई, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी विकास कार्य सालों से अटके पड़े हैं। नतीजा यह कि न तो विकास कार्य समय पर पूरे हो पा रहे हैं और न ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो रहा है।
बारां

मंत्री मदन दिलावर ने किया नई नौकरी का एलान! इन लोगों को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रतिमाह

madan-dilawar
बारां

नग्न किया और फिर... राजस्थान में ये कैसा 'तालिबानी टॉर्चर'? जानें पूरा घटनाक्रम

बारां

संविदा से हटाया तो टंकी पर चढ़े लैब टेक्नीशियन, रात में नीचे उतरे

एक दर्जन लैब टेक्नीशियन सोमवार दोपहर को पुरानी सिविल लाइन स्थित जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ गए और मांगों को लेकर लिखित आश्वासन नहीं देने पर कूदने की धमकी देने लगे।
बारां

डेढ़ दशक बाद अपने भवन में पहुंचा स्कूल, यदि पहुंच मार्ग बन जाए तो राह होगी आसान

कवाई. कस्बे की बंजारा बस्ती में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.