डेढ़ दशक बाद अपने भवन में पहुंचा स्कूल, यदि पहुंच मार्ग बन जाए तो राह होगी आसान

कवाई. कस्बे की बंजारा बस्ती में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करीब डेढ़ दशक बाद अपने स्वयं के भवन में संचालित होने लगा है। लंबे समय तक यह विद्यालय पुलिस थाने के पीछे स्वास्थ्य विभाग के भवन में संचालित हो रहा था, क्योंकि निजी पावर प्लांट बनने के कारण मूल भवन और बस्ती के बीच सडक़ मार्ग नहीं था।

विद्यालय का भवन बनने के बावजूद लंबे समय तक संचालन न होने के कारण मरम्मत की आवश्यकता थी। पिछले वर्ष राजस्थान पत्रिका ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसमें शीर्षक थे: ‘‘राप्रावि का भवन होने के बाद भी दूसरे में चल रहा’’ और ‘‘बदहाल रास्ते और चारदीवारी ने रोका स्कूल का संचालन, नए सत्र में शुरू होने की उम्मीद जागी।’’ खबर प्रकाश में आने के बाद एसडीआरएफ से ?2 लाख की स्वीकृति मिलने पर भवन की मरम्मत करवाई गई।

सोमवार से विद्यालय का संचालन विधिवत रूप से शुरू हुआ। पहले दिन छात्र-छात्राएं स्वयं के भवन में पढ़ाई करने पहुंचे तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वहीं, अभिभावक रास्ते की कमी को लेकर ङ्क्षचतित नजर आए और उन्होंने कहा कि आगामी वर्षा के मौसम में विद्यालय तक पहुंचना जोखिम भरा हो सकता है।