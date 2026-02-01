शुष्क और बादलों भरा रहेगा दो दिन मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान के कई भागों में अगले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण कहीं-कहीं बादल, हल्की बारिश और तेज हवाओं के संकेत मिले हैं; विशेष रूप से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर तेज हवाएं 40 किमी/घंटा तक चल सकती हैं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि/मेघगर्जन भी होने का पूर्वानुमान है।