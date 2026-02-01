शुष्क और बादलों भरा रहेगा दो दिन मौसम

मंगलवार को दिन भर आंशिक बादल छाए रहेंगे। हवा पूर्व-उत्तरपूर्वी दिशा में चलेंगी। सोमवार को शहर में 13 न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा।
बारां. जिले में अगले एक-दो दिन मौसम सामान्य से शुष्क और बादलों भरा रहेगा, लेकिन कहीं-कहीं बौछारे और बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को दिन भर आंशिक बादल छाए रहेंगे। हवा पूर्व-उत्तरपूर्वी दिशा में चलेंगी। सोमवार को शहर में 13 न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा।आगे की स्थिति
मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान के कई भागों में अगले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण कहीं-कहीं बादल, हल्की बारिश और तेज हवाओं के संकेत मिले हैं; विशेष रूप से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर तेज हवाएं 40 किमी/घंटा तक चल सकती हैं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि/मेघगर्जन भी होने का पूर्वानुमान है।
एक्यूआई 88 पर चल रहा
शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक मॉडरेट से खराब स्तर एक्यूआई 88 के आसपास है, इसका मतलब कि वायु प्रदूषण सामान्य से थोड़ा अधिक हो सकता है, विशेष रूप से सुबह और शाम के समय।ऐसा रहेगा हाल
मंगलवार को बारां में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन बादलों का प्रभाव बना रहेगा। बारिश की कोई स्पष्ट चेतावनी नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है। वायु गुणवत्ता मॉडरेट/थोड़ी खराब बनी हुई है।
3 फरवरी : दिन का तापमान: लगभग 26 डिग्री तक जा सकता है। रात का तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है। मौसम मुख्यतः साफ़ रहेगा, बादलों की हल्की मौजूदगी के साथ धूप का प्रभाव रहेगा। बारिश की संभावना बहुत कम है। हवा हल्की से मध्यम रहेगी।
4 फरवरी : दिन का तापमान लगभग 26 डिग्री तक जा सकता है। रात का तापमान लगभग 13डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन भर मौसम साफ़ रहेगा, धूप के साथ हल्की धुंध बनी रहेगी। बारिश की संभावना नगण्य है। हवाओं की गति मंद रहेगी।
