1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

बस स्टैंड के पास गुमटी से चल रहा था रोडवेज को चपत लगाने का नेटवर्क

बारां. शहर के चारमूर्ति चौराहा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया एसटीडी युवक बरसों से रोडवेज को राजस्व की चपत लगा रहा था। आरोपी महावीर चक्रवर्ती बस स्टैंड के समीप ही एक गुमटी से रोडवेज अधिकारियों और रोडवेज फ्लाइंग टीम के मूवमेंट की जानकारी देता था। परिचालकों को फ्लाइंग से रिमार्क लगाने की कार्रवाई के नाम [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Feb 01, 2026

बारां. शहर के चारमूर्ति चौराहा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया एसटीडी युवक बरसों से रोडवेज को राजस्व की चपत लगा रहा था।

बारां. शहर के चारमूर्ति चौराहा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया एसटीडी युवक बरसों से रोडवेज को राजस्व की चपत लगा रहा था।

बारां. शहर के चारमूर्ति चौराहा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया एसटीडी युवक बरसों से रोडवेज को राजस्व की चपत लगा रहा था। आरोपी महावीर चक्रवर्ती बस स्टैंड के समीप ही एक गुमटी से रोडवेज अधिकारियों और रोडवेज फ्लाइंग टीम के मूवमेंट की जानकारी देता था। परिचालकों को फ्लाइंग से रिमार्क लगाने की कार्रवाई के नाम पर ब्लैकमेल कर अवैध रूप से वसूली करता था। इसके अलावा कोटा, झालावाड़, बारां और अन्य डिपो की फ्लाइंग के मूवमेंट की निगरानी रखता था। परिचालक भी बसों में से सीधे मोबाइल कर इससे फ्लाइंग के मूवमेंट की जानकारी लेते थे। यह सारा नेटवर्क रोडवेज अधिकारियों की नाक के नीचे बस स्टैंड के आसपास से ही चल रहा था, लेकिन रोडवेज की ओर से कार्र्रवाई नहीं की जा रही थी। एसटीडी युवक की गिरफ्तारी के बाद इनकम में बढ़ौतरी हुई है। बारां में 30 जनवरी को यात्रीभार 96 प्रतिशत था, लेकिन कार्रवाई होते ही 31 जनवरी को बढ$कर 100 प्रतिशत हो गया। इसी तरह अन्य डिपो में भी यात्रीभार ओर इनकम पर असर नजर आने लगा है।

मोबाइल में मिले सबूत

झालावाड़ पुलिस ने बताया कि आरोपी महावीर चक्रवर्ती का मोबाइल जब्त किया गया है। उसके मोबाइल में रोडवेज परिचालकों को फ्लाइंग टीम के बारे में सूचना देने की चैङ्क्षटग और रूट चार्ट के बारे में जानकारी देने के सबूत मिले है। फिलहाल इसके मोबाइलों को खंगाला जा रहा है। उल्लेखनीय है कि गत 24 दिसंबर को झालावाड़ पुलिस को मिली शिकायत के बाद झालावाड़ पुलिस ने शनिवार को ऑपरेशन क्लीन राइड के तहत कार्रवाई कर पूरे गिरोह का भंडाफोड किया था। इसमें झालावाड़ और कोटा के अलावा बारां से महावीर चक्रवर्ती समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से प्रकरण को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है।

लोगों को दिखाता था अधिकारी सा रौब

रोडवेज सूत्रों का कहना है कि आरोपी महावीर रोडवेज कर्मचारियों के साथ इतना घुला मिला हुआ था कि कई बार कुछ सारथी व परिचालक के साथ अधिकारी के जैसा रौब दिखाते हुए बर्ताव करता था। इसके अलावा झालावाड़ से गिरफ्तार किया गया आरोपी नरेन्द्र ङ्क्षसह राजावत गिरोह के सरगना के तौर पर काम करता था। वह रोडवेज के अधिकारियों को डराने धमकाने से भी नहीं चूकता था। एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उसे भी कई बार एक एसटीडी ने धमकी दी थी। यह एसटीडी किसी परिचालक के खिलाफ कार्रवाई करने और किसी परिचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी दबाव बनाते थे।

रोडवेज की आय एक दिन में दोगुना हुई

झालावाड़. ‘बाढ़ ही खेत को खा रही थी’ यह कहावत रोडवेज में सटीक बैठ रही है। जनवरी माह में रोडवेज के झालावाड़ डिपो की रोजाना की औसत आय 4.82 लाख रुपए थी। पुलिस के मुखबिर गिरोह के खुलासे के बाद शनिवार को वह आय दोगुना बढ$कर 9.55 लाख रुपए हो गई। यह नकद जमा राशि है। एक दिन में आय में जबरदस्त इजाफा देखकर अधिकारी भी हैरान है। जनवरी में डिपो की कुल आय करीब 1 करोड़ 49 लाख 50 हजार रुपए रही। पिछले लम्बे समय से रोडवेज घाटे में चल रही है। घाटे का आलम यह है कि कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह देना भी मुश्किल हो रहा है।
बारां डिपो की आय
29 जनवरी 9 लाख 13491
30 जनवरी 9 लाख 9308
31 जनवरी 9 लाख 37298
झालावाड़ : बढ़ा यात्रीभार
30 जनवरी 2025 98 प्रतिशत
30 जनवरी 2026 111 प्रतिशत
31 जनवरी 2025 98 प्रतिशत
31 जनवरी 2026 110 प्रतिशत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 10:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / बस स्टैंड के पास गुमटी से चल रहा था रोडवेज को चपत लगाने का नेटवर्क
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले में कई जगह बदला मौसम, देवरी और भंवरगढ़ में हवा के साथ बारिश, ओले भी गिरे

किसानों ने बताया कि कई खेतों में कट चुकी सरसों की फसल भीग गई है और खड़ी फसलें भी नुकसान की संभावना से प्रभावित हैं। यह गत एक सप्ताह में तीसरी बार मौसम खराब हुआ है। किसान मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि खेतों की फसल को बचाया जा सके।
बारां

सफाई को लेकर सख्ती, नगर परिषद ने मंडी सचिव पर लगाया 21 हजार का जुर्माना

बाइपास रोड पर सडक़ किनाने कचरा
बारां

बोर्ड परीक्षाएं सिर पर, मॉडल प्रश्नपत्र अब तक नदारद

परीक्षा से महज कुछ दिन पहले तक भी जिले के हजारों विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर तैयार मॉडल प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इससे छात्रों में असमंजस और तनाव की स्थिति बनी हुई है।
बारां

मोरपाल ने चुनाव में हार का ठीकरा पार्टी के कई नेताओं के सिर फोड़ा

जिलाध्यक्ष को शुक्रवार को भेजे हार के कारणों की समीक्षा पत्र में उन्होंने इन नेताओं का नाम भी लिखा है। यह पत्र शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
बारां

अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को 100 करोड़ से अधिक का अनुदान, शेष को भुगतान की मांग

बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र में खरीफ वर्ष 2025 के दौरान हुई अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से कई किसानों की फसलें नष्ट हो गई थीं।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.