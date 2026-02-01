बस स्टैंड के पास गुमटी से चल रहा था रोडवेज को चपत लगाने का नेटवर्क

बारां. शहर के चारमूर्ति चौराहा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया एसटीडी युवक बरसों से रोडवेज को राजस्व की चपत लगा रहा था। आरोपी महावीर चक्रवर्ती बस स्टैंड के समीप ही एक गुमटी से रोडवेज अधिकारियों और रोडवेज फ्लाइंग टीम के मूवमेंट की जानकारी देता था। परिचालकों को फ्लाइंग से रिमार्क लगाने की कार्रवाई के नाम पर ब्लैकमेल कर अवैध रूप से वसूली करता था। इसके अलावा कोटा, झालावाड़, बारां और अन्य डिपो की फ्लाइंग के मूवमेंट की निगरानी रखता था। परिचालक भी बसों में से सीधे मोबाइल कर इससे फ्लाइंग के मूवमेंट की जानकारी लेते थे। यह सारा नेटवर्क रोडवेज अधिकारियों की नाक के नीचे बस स्टैंड के आसपास से ही चल रहा था, लेकिन रोडवेज की ओर से कार्र्रवाई नहीं की जा रही थी। एसटीडी युवक की गिरफ्तारी के बाद इनकम में बढ़ौतरी हुई है। बारां में 30 जनवरी को यात्रीभार 96 प्रतिशत था, लेकिन कार्रवाई होते ही 31 जनवरी को बढ$कर 100 प्रतिशत हो गया। इसी तरह अन्य डिपो में भी यात्रीभार ओर इनकम पर असर नजर आने लगा है।