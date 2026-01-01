अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को 100 करोड़ से अधिक का अनुदान, शेष को भुगतान की मांग



बारां. बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र में खरीफ वर्ष 2025 के दौरान हुई अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से कई किसानों की फसलें नष्ट हो गई थीं। इसे लेकर विधायक राधेश्याम बैरवा ने राजस्थान विधानसभा में विशेष उल्लेख (प्रस्ताव संख्या 295) के माध्यम से किसानों को स्वीकृत कृषि अनुदान का मुद्दा उठाया।

विधायक बैरवा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बारां जिले के लगभग 1 लाख 42 हजार किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का कृषि अनुदान स्वीकृत किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिली है।

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि अधिकांश किसानों के खातों में मुआवजे की राशि जमा हो चुकी है, जबकि कुछ किसानों के भुगतान अभी लंबित हैं। यह देरी डीएमआईएस पोर्टल पर डेटा अपलोड न होने या तकनीकी कारणों से हुई है। विधायक बैरवा ने सरकार से मांग की कि ऐसे किसानों की प्रक्रिया सरल बनाकर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान राहत से वंचित न रहे।

विधायक बैरवा ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के किसान-हितैषी ²ष्टिकोण के तहत शीघ्र ही सभी पात्र किसानों को मुआवजे का लाभ मिलेगा और क्षेत्र का कोई भी किसान राहत से वंचित नहीं रहेगा।