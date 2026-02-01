जिले में कई जगह बदला मौसम, देवरी और भंवरगढ़ में हवा के साथ बारिश, ओले भी गिरे

बारां. जिले का मौसम रविवार शाम को फिर से बदल गया। इस दौरान जिले देवरी और भंवरगढ़ में तेज हवा के साथ बौछारें गिरी और कई जगह ओले भी नजर आए। इस दिन न्यूनतम तापमान 13 डिग्र और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। शाम को मौसम में आए बदलाव से हवा में ठंडक घुल गई। इससे पहले सुबह से आसमान में बादल रहे। दिन में कुछ देर के लिए बादलों की ओट से सूरज निकला और हल्की धूप का असर रहा। हवा की दिशा बदलने से दिनभर शुष्क हवाएं सर्दी से राहत का अहसास कराती रही।



फसलें प्रभावित