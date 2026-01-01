Rajasthan Politics: अंता से प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन का आंतरिक पत्र वायरल, भाजपा नेताओं में मची खलबली

बारां। अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन का एक आंतरिक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसकी वजह से जिले की राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। इस पत्र में सुमन ने अपनी हार के लिए सीधे तौर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। जिलाध्यक्ष को भेजा गया यह पत्र अब संगठन के भीतर तीखी बहस और असहज सवालों का कारण बन गया है।