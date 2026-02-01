सफाई को लेकर सख्ती, नगर परिषद ने मंडी सचिव पर लगाया 21 हजार का जुर्माना

बारां: नगर परिषद ने मांगरोल बाइपास रोड पर सडक़ किनाने कचरा फेंकने पर कृषि उपज मंडी सचिव पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक नरसी लाल स्वामी ने बताया कि स्वायत शासन निदेशालय के दिशा निर्देशानुसार एवं परिषद के आयुक्त भुवनेश मीना के आदेशों के तहत शहर में यहां-वहां सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालो के खिलाफ निर्धारित जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इसी के तहत मांगरोल बाइपास रोड पर कृषि उपज मंडी के पिछले गेट पर सडक़ किनारे लहसुन का कचरा डाल कर नियमों का उल्लंघन किया है। इसके तहत मंडी सचिव पर 21 हजार का जुर्माना लगाया गया है।