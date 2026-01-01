मोरपाल ने चुनाव में हार का ठीकरा पार्टी के कई नेताओं के सिर फोड़ा

बारां. गत नवम्बर में अन्ता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपनी हार का ठीकरा पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के सिर फोड़ा है। जिलाध्यक्ष को शुक्रवार को भेजे हार के कारणों की समीक्षा पत्र में उन्होंने इन नेताओं का नाम भी लिखा है। यह पत्र शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश ङ्क्षसह सिकरवार ने वॉट््सअप पर पत्र मिलने की बात कहते हुए कहा कि इसे प्रदेश संगठन को भेजा जाएगा। वहीं मोरपाल सुमन इस मामले में बोलने से बचते रहे। फिर उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया।