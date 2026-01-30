30 जनवरी 2026,

बारां

NH-27 पर नाले में गिरी चलती राजस्थान रोडवेज बस, यात्रियों में मच गई अफरा-तफरी

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में कोटा से बारां जा रही रोडवेज बस एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होते-होते बची। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बटावदा के पास बस का फैनबेल्ट टूटने से वह नाले में गिर गई, हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई।

बारां

image

Akshita Deora

Jan 30, 2026

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Roadways Bus Accident: राजस्थान के बारां जिले में एक बड़ा हादसा टला। दरअसल कोटा से बारां आ रही रोडवेज बस राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बटावदा के पास नाले में गिर गई। घटना के दौरान बस में केवल चार-पांच यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

टूटा बस का फैनबेल्ट

सदर थाना पुलिस अधिकारी हीरालाल पूनिया के अनुसार बस का फैनबेल्ट टूटने के कारण ड्राइवर ने बस को एक साइड में लगाकर नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी बस अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। इस दौरान यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

घटना के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायल यात्रियों को नजदीकी जिला चिकित्सालय भेजा, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

चालक और परिचालक भी हुए मामूली चोटिल

इस घटना में चालक, परिचालक और बस में सवार कुछ अन्य यात्री मामूली रूप से चोटिल हो गए। बस के शीशे भी टूट गए, जिससे स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में मदद की और दूसरी बस से सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया।

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ठेकेदार के इश्क में पत्नी ने पति को बना दिया 'अनाकरली', हत्या कर ईंटों में चुन दिया, इस गलती से खुला राज

बारां

बांस की खेती, उत्पादकता पर सवाल, नहीं मिल रही सहायता

बांस योजना के बावजूद जिले में बांस उत्पादन और सामग्री निर्माण अब पिछड़ गया है। किशनगंज, शाहाबाद और छबड़ा क्षेत्र के कई परिवार बांस से जुड़ी परंपरागत आजीविका पर निर्भर हैं, लेकिन सरकारी सहायता और मार्गदर्शन न मिलने के कारण उत्पादन में गिरावट आई है।
बारां

तीन से 13 खातों में किए ट्रांसफर, फिर हजार खातों में किया लेनदेन

शातिर ठग ने उसके बैंक खाते में एक माह के दौरान ही करीब एक करोड़ 71 लाख की रकम जमा करवाई थी। इस मामले में शहर के प्रताप चौक निवासी विष्णु गालव की ओर से साइबर क्राइम थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था।
बारां

अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, पथराव में सरकारी गाडिय़ों के कांच टूटे

उग्र भीड़ ने अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ पथराव किया, जिससे कई सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके से भागकर जान बचानी पड़ी।
बारां

Garlic Export: राजस्थान में यहां किसानों ने रचा इतिहास, 28 मीट्रिक टन लहसुन किया दुबई निर्यात

Garlic Export
बारां
