NH-27 पर नाले में गिरी चलती राजस्थान रोडवेज बस, यात्रियों में मच गई अफरा-तफरी

Rajasthan Roadways Bus Accident: राजस्थान के बारां जिले में एक बड़ा हादसा टला। दरअसल कोटा से बारां आ रही रोडवेज बस राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बटावदा के पास नाले में गिर गई। घटना के दौरान बस में केवल चार-पांच यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।
सदर थाना पुलिस अधिकारी हीरालाल पूनिया के अनुसार बस का फैनबेल्ट टूटने के कारण ड्राइवर ने बस को एक साइड में लगाकर नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी बस अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। इस दौरान यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।
घटना के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायल यात्रियों को नजदीकी जिला चिकित्सालय भेजा, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
इस घटना में चालक, परिचालक और बस में सवार कुछ अन्य यात्री मामूली रूप से चोटिल हो गए। बस के शीशे भी टूट गए, जिससे स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में मदद की और दूसरी बस से सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया।
