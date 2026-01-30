NH-27 पर नाले में गिरी चलती राजस्थान रोडवेज बस, यात्रियों में मच गई अफरा-तफरी

Rajasthan Roadways Bus Accident: राजस्थान के बारां जिले में एक बड़ा हादसा टला। दरअसल कोटा से बारां आ रही रोडवेज बस राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बटावदा के पास नाले में गिर गई। घटना के दौरान बस में केवल चार-पांच यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।