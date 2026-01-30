30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Rajasthan: ठेकेदार के इश्क में पत्नी ने पति को बना दिया ‘अनाकरली’, हत्या कर ईंटों में चुन दिया, इस गलती से खुला राज

Baran Crime News: राजस्थान के बांरा जिले की कोर्ट ने एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब पांच साल चले ट्रायल, बयान और अन्य कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने दोनों के लिए ये सजा तय की है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंधों के चलते अपने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बारां

image

Jayant Sharma

Jan 30, 2026

Murder News Baran

Baran Crime News: राजस्थान के बांरा जिले की कोर्ट ने एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब पांच साल चले ट्रायल, बयान और अन्य कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने दोनों के लिए ये सजा तय की है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंधों के चलते अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और उसके बाद उसे ईंट भट्टे में अपने हाथों से ही चुन दिया था। लाश का पता लगाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। बाद में पुसिल ने तुरंत एक्शन लेते हुए महिला और उसके प्रेमी को फरार होने से पहले ही अरेस्ट कर लिया था। मामला नवम्बर 2020 का था, जिसमें अब सजा सुनाई गई है।

ईंट भट्टे पर काम करती थी पति के साथ, इस दौरान ठेकेदार से बने अवैध संबंध

पूरे मामले की जांच कोतवाली थाना पुलिस ने की है। मिली जानकारी के अनुसार भरत नाम के एक शख्स ने 29 नवम्बर 2020 को जिले के सदर थाने में अपने भाई महेन्द्र के मिसिंग होने के बारे में जानकारी दी थी। पुलिस को बताया गया था महेन्द्र और उसकी पत्नी कांति बाई ईंटों के भट्टे पर काम करते थे। दोनों 21 नवम्बर को नाइट शिफ्ट के लिए गए थे। इस दौरान लेबर ठेकेदार राकेश भी साथ था। राकेश भट्टे पर स्टाफ संभालता था और भट्टे के मालिक के लिए काम करता था।

ये भी पढ़ें

12 दिन तक खूब रोई, तेरहवीं होते ही भांजे से शादी कर भागी मामी, मामी-भांजे की लव स्टोरी में 11 माह बाद ट्विस्ट
धौलपुर
image

ठेकेदार और कांतिबाई के बीच बन गए थे अवैध संबंध, इसी बात पर हुआ था झगड़ा

पुलिस ने जांच की तो पता चला कि राकेश और कांतिबाई के बीच में अवैध संबंध थे और इसी कारण अक्सर महेन्द्र और कांतिबाई में झगड़ा होता था। 21 नवम्बर को दोनों राकेश के साथ ही काम पर गए थे। इस दौरान भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और राकेश वहीं मौजूद था। दोनों के बीच हुए विवाद के बारे में महेन्द्र के भाई भरत ने पुलिस को जानकारी दी थी, इसी आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।

राकेश की मदद से कांतिबाई ने पति महेन्द्र को मारा और भट्टों में अपने ही हाथों से चुन दिया

जिस भट्टे पर कांतिबाई और महेन्द्र काम करने गए थे, वह कोतवाली इलाके में था। सदर पुलिस जांच करती हुई वहां पहुंची तो भट्टे के नजदीक मिट्टी की चुनाई देखी और उसके बाद से गुजरने के दौरान पुलिस को दुर्गंध आने लगी। जांच की तो पता चला कि चुनाई के पीछे महेन्द्र का शव था जो गल चुका था। यह करीब सात से आठ दिन पुराना था। पुलिस ने राकेश और कांतिबाई की तलाश तेज कर दी और दोनों को फरार होने से पहले धर लिया। करीब पांच साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद अब दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। अवैध संबंधों के एक और केस ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है।

संबंधित खबरें

NH-27 पर नाले में गिरी चलती राजस्थान रोडवेज बस, यात्रियों में मच गई अफरा-तफरी

बांस योजना के बावजूद जिले में बांस उत्पादन और सामग्री निर्माण अब पिछड़ गया है। किशनगंज, शाहाबाद और छबड़ा क्षेत्र के कई परिवार बांस से जुड़ी परंपरागत आजीविका पर निर्भर हैं, लेकिन सरकारी सहायता और मार्गदर्शन न मिलने के कारण उत्पादन में गिरावट आई है।

बांस की खेती, उत्पादकता पर सवाल, नहीं मिल रही सहायता

शातिर ठग ने उसके बैंक खाते में एक माह के दौरान ही करीब एक करोड़ 71 लाख की रकम जमा करवाई थी। इस मामले में शहर के प्रताप चौक निवासी विष्णु गालव की ओर से साइबर क्राइम थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था।

तीन से 13 खातों में किए ट्रांसफर, फिर हजार खातों में किया लेनदेन

उग्र भीड़ ने अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ पथराव किया, जिससे कई सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके से भागकर जान बचानी पड़ी।

अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, पथराव में सरकारी गाडिय़ों के कांच टूटे

Garlic Export

Garlic Export: राजस्थान में यहां किसानों ने रचा इतिहास, 28 मीट्रिक टन लहसुन किया दुबई निर्यात

शहर सहित कई जगहों पर बारिश बौछारों से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। हालांकि सुबह बादल होने से सर्दी का असर महसूस नहीं हुआ। इसके बाद दोपहर को शहर सहित जिले के कई इलाकों में बारिश हुई।

मौसम का हाल : बढ़ेगी ठंड, होगी बारिश, फरवरी तक नहीं मिलेगी राहत

Sadhvi Prem Baisa Death

साध्वी प्रेम बाईसा का आज अंतिम संस्कार, परेऊ में दी जाएगी समाधि, बाजार बंद, पूरे गांव में शोक की लहर

Sadhvi prem Baisa

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी की रहस्यमयी मौत में आया नया मोड़, किसने की सोशल मीडिया पोस्ट? होंगे कई चौंकाने वाले खुलासे

Union Minister Gajendra Singh Shekhawat big statement on new UGC guidelines know what he said

UGC Rules : यूजीसी की नई गाइडलाइन पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या बोले

ये भी पढ़ें

Jodhpur: पुलिस ने पत्थर मारकर फोड़े चलती कार के शीशे, अंदर देवर-भाभी को इस हालत में देखकर रह गई दंग
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 09:53 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan: ठेकेदार के इश्क में पत्नी ने पति को बना दिया ‘अनाकरली’, हत्या कर ईंटों में चुन दिया, इस गलती से खुला राज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

NH-27 पर नाले में गिरी चलती राजस्थान रोडवेज बस, यात्रियों में मच गई अफरा-तफरी

बारां

बांस की खेती, उत्पादकता पर सवाल, नहीं मिल रही सहायता

बांस योजना के बावजूद जिले में बांस उत्पादन और सामग्री निर्माण अब पिछड़ गया है। किशनगंज, शाहाबाद और छबड़ा क्षेत्र के कई परिवार बांस से जुड़ी परंपरागत आजीविका पर निर्भर हैं, लेकिन सरकारी सहायता और मार्गदर्शन न मिलने के कारण उत्पादन में गिरावट आई है।
बारां

तीन से 13 खातों में किए ट्रांसफर, फिर हजार खातों में किया लेनदेन

शातिर ठग ने उसके बैंक खाते में एक माह के दौरान ही करीब एक करोड़ 71 लाख की रकम जमा करवाई थी। इस मामले में शहर के प्रताप चौक निवासी विष्णु गालव की ओर से साइबर क्राइम थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था।
बारां

अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, पथराव में सरकारी गाडिय़ों के कांच टूटे

उग्र भीड़ ने अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ पथराव किया, जिससे कई सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके से भागकर जान बचानी पड़ी।
बारां

Garlic Export: राजस्थान में यहां किसानों ने रचा इतिहास, 28 मीट्रिक टन लहसुन किया दुबई निर्यात

Garlic Export
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.