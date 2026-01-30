Rajasthan: ठेकेदार के इश्क में पत्नी ने पति को बना दिया ‘अनाकरली’, हत्या कर ईंटों में चुन दिया, इस गलती से खुला राज

Baran Crime News: राजस्थान के बांरा जिले की कोर्ट ने एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब पांच साल चले ट्रायल, बयान और अन्य कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने दोनों के लिए ये सजा तय की है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंधों के चलते अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और उसके बाद उसे ईंट भट्टे में अपने हाथों से ही चुन दिया था। लाश का पता लगाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। बाद में पुसिल ने तुरंत एक्शन लेते हुए महिला और उसके प्रेमी को फरार होने से पहले ही अरेस्ट कर लिया था। मामला नवम्बर 2020 का था, जिसमें अब सजा सुनाई गई है।