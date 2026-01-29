अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, पथराव में सरकारी गाडिय़ों के कांच टूटे

मुंडियर. कस्बे के नजदीक क्षेत्र के कलोनी गांव में गुरुवार को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। उग्र भीड़ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ पथराव किया, इससे सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए और कई गाडिय़ां क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। सीओ रिछपाल ङ्क्षसह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक वीडियो के आधार पर करीब एक दर्जन उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमले के बाद शाम करीब छह बजे कलोनी गांव अब पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। प्रशासन पर हुए हमले और पथराव की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है।