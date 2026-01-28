मौसम का हाल : बढ़ेगी ठंड, होगी बारिश, फरवरी तक नहीं मिलेगी राहत

कई जगह गिरे ओले, बढ़ेगा सर्दी का असर



मांगरोल. इलाके में बरसात से सरसों, धनिया, गेहूं की फसलों में नुक़सान हो गया। सरसों के फूल झड गए, गेहूं, धनिया की फसल आड़ी पड़ गई। मंगलवार को शाम तक मौसम बिगड़ा रहा। आसपास के गांवों झाडवा, गुदरावणी समेत कई जगह चने के आकार के ओले गिरे। बोहत में में मंगलवार को दोपहर 12 बजे बाद 20 मिनट से अधिक हवा के साथ बारिश, ओलावृष्टि हुई। बे मौसम बारिश होने से किसानों की ङ्क्षचता बढ गई है बारिश के साथ हवा चलने से खेतों में खडी सरसों, धनिया की फसल खडी पडने से ओलावृष्टि के चलते किसानों को फसलों में नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हवा के साथ हुई बारिश व चने, बेर के बराबर ओले पडऩे से ज्यादा सरसों की फसल प्रभावित हुई है। इधर, अंता क्षेत्र में इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। क्षेत्र में मंगलवार के दिन की शुरुआत से ही आसमान में बादल छाए रहे। सुबह 9 बजे के लगभग हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ।बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे। कई खेतों में इस बारिश का विपरीत प्रभाव पड़ा है।इसके कारण गेहूं की फसल खेतों में बिछी हुई नजर आई।



तहसील परिसर के पेड़ में दौड़ा करंट



छबड़ा . नगर में मंगलवार देर शाम हवा व मेघ गर्जना के साथ हुई बारिश से तहसील परिसर में लगे पेड़ में समीप से गुजर रही विद्युत लाइन के सम्पर्क में आने से विद्युत स्पार्किंग के साथ करंट दौड़ गया। कुछ देर बाद विद्युत स्पार्किंग के साथ-साथ जोरदार आवाज भी आई। इससे कुछ देर के लिए समीप के दुकानदार सकते में आ गए। गनीमत रही है कि कोई इसकी चपेट में नही आया, क्योँकि तहसील परिसर के बाहर मुख्य सडक़ किनारे फल-सब्जी के ठेले लगते हैँ। मुख्य मार्ग होने से आवागमन सुचारु रहता है। उस वक्त यहां पर कोई नहीं था।