Baran Mandi Bhav: गेहूं के भाव में सर्वाधिक उछाल, इस सीजन का सबसे महंगा भाव, अगले हफ्ते मंडी में बढ़ेगी आवक

मंडी सचिव हरीमोहन बैरवा ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, यातायात प्रभारी, क वर्ग व्यापार संघ अध्यक्ष तथा व्यापार मण्डल साथ हुई बैठक गेहूं व अन्य जिंसों की आवक की यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुव्यस्थित रखने के लिए निर्णय के अनुसार कोई भी वाहन कृषि जिंस से भरी हुई ट्रेक्टर ट्रोली मण्डी के मुख्य गेट से प्रवेश नहीं करेगी।