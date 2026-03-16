राजस्थान के बारां में अपहरण के बाद बच्चे की दर्दनाक मौत, एक मोबाइल कॉल ने खोला रात के हादसे में दफन राज

Baran Kidnapping Case: राजस्थान के बारां जिले में नेशनल हाइवे-27 पर रविवार रात हुए एक सड़क हादसे ने अपहरण की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है, जिसने पुलिस और जनता दोनों को झकझोर कर रख दिया है। जिस बच्चे को घरवाले सुरक्षित समझकर आसपास तलाश रहे थे, उसकी मौत की खबर एक अनजान मोबाइल कॉल के जरिए उन तक पहुंची।