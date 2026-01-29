बांस की खेती, उत्पादकता पर सवाल, नहीं मिल रही सहायता

रामगढ़ क्षेत्र के निवासी गुरुवचन भारती और चंदालाल धानुक ने बताया कि वर्षों से पुश्तैनी कार्य से जुड़े परिवारों को सरकारी स्तर पर कोई सहायता नहीं मिली है। न तो बांस उत्पादन के लिए प्रशिक्षण, न सामग्री निर्माण और विपणन के लिए कोई मदद मिली है। इसी वजह से बांस उद्योग जिले में पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाया। राजस्थान में बांस योजना केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, गैर वन क्षेत्रों में बांस की खेती को बढ़ावा देना, बांस आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल सुनिश्चित करन। योजना के तहत बांस नर्सरी स्थापित करने, उच्च घनत्व वाली खेती करने और कटाई के बाद प्रसंस्करण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। निजी क्षेत्र में बांस रोपण के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है, जो लगभग 0.6 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है। देश में मिजोरम में बांस की प्राकृतिक प्रचुरता अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। मिजोरम में बांस के जंगल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 57 प्रतिशत हिस्से में फैले हैं, जो स्थानीय लोगों की आजीविका और उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कृषि (विस्तार) विभाग के संयुक्त निदेशक आनंदी लाल मीणा ने बताया कि जिले में बांस की खेती के लिए किसानों में रुचि कम है, जबकि जलवायु पूरी तरह अनुकूल है। उनका कहना है कि बांस की खेती कम लागत में अधिक आय दे सकती है और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रशिक्षण, बाजार सुविधा और वित्तीय मदद जरूरी है।