Garlic Export: राजस्थान में यहां किसानों ने रचा इतिहास, 28 मीट्रिक टन लहसुन किया दुबई निर्यात

फोटो: पत्रिका
28 Metric Tons Garlic Exported to UAE: बारां में अंता क्षेत्र के किसानों ने अंतरराष्ट्रीय कृषि निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया। एक निजी कंपनी के माध्यम से बारां जिले से 28 मीट्रिक टन लहसुन की पहली खेप का संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई शहर के लिए निर्यात किया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के मौके पर मंगलवार को प्रथम कंसाइनमेंट फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कंपनी के स्थानीय संचालक ने बताया कि यह सफलता क्षेत्र के किसानों की निरंतर मेहनत और संगठित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसानों को बिचौलियों की भूमिका से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार से प्राप्त होगा।
कंपनी के माध्यम से किसानों को लहसुन की ग्रेडिंग, पैकिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इन व्यवस्थाओं के चलते बारां जिले का लहसुन अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरा और निर्यात के योग्य बना।
यह निर्यात न केवल अंता क्षेत्र बल्कि पूरे बारां जिले के किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित होगा और कृषि क्षेत्र में जिले की साख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगा।
किसानों का कहना है कि इस पहल से उनकी आय में वृद्धि हो रही है और अब वे आत्मनिर्भर बनते हुए वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना पा रहे हैं। आने वाले समय में अधिक किसानों को इस निर्यात प्रक्रिया से जोडऩे की योजना है।
