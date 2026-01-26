राजस्थान में यहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कर्मचारी तो मच हड़कंप, 4 JCB से 5 घंटे हुई कार्रवाई

नगर परिषद के आयुक्त भुवनेश मीणा ने बताया कि इस निर्माणाधीन रोड के दोनो ओर करीब 65 मकान अतिक्रमण में आ रहे थे। एक माह पूर्व की गई कार्रवाई के बाद शेष बचे करीब एक दर्जन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई रविवार को की गई है। इन्हें पूर्व में भी नोटिस जारी किए जा चुके थे। जिसमें तीन दिन का समय दिया गया था। लेकिन लम्बे अन्तराल के बाद भी अतिक्रमण नही हटाए जाने पर कार्रवाई की गई।