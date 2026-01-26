राजस्थान में यहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कर्मचारी तो मच हड़कंप, 4 JCB से 5 घंटे हुई कार्रवाई

फोटो: पत्रिका
Encroachments Removed In Baran: बारां शहर के मांगरोल बाईपास रोड पर रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब नगर परिषद का अतिक्रमण रोधी दस्ता मय पुलिस जाप्ते के पहुंचा। इस दौरान दस्ते ने यहां बनाए जा रहे फोरलेन रोड निर्माण कार्य में बाधक बने हुए शेष बचे करीब एक दर्जन पक्के अतिक्रमण को हटाया।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान चार जेसीबी मशीन 60 नगर परिषद के कर्मचारी तथा करीब पांच दर्जन पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह 6 बजे से पांच घंटे तक चली।
यहां रोड के दोनो साइडो पर नगर परिषद के मास्टर प्लान के अनुसार मकान 4 से 8 फीट तक आगे बने हुए थे। जिन्हे तोडक़र ध्वस्त किया गया। इस दौरान मोके पर तमाशबीन लोगो की भीड़ जमा हो गई।
आरएसआरडीसी के एक्सईएन अनुज मीणा ने बताया कि मांगरोल रोड से मेलखेड़ी तिराहे तक करीब 12 सौ मीटर की लम्बाई में बनाए जा रहे फोरलेन रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
अब इसमें करीब पांच सौ मीटर तक डिवाईडर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, वही दोनो ओर नाले का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके बाद ही इन्टरलाकिंग ब्लॉक का निर्माण कार्य भी शुरु करवाया जाएगा।
नगर परिषद के आयुक्त भुवनेश मीणा ने बताया कि इस निर्माणाधीन रोड के दोनो ओर करीब 65 मकान अतिक्रमण में आ रहे थे। एक माह पूर्व की गई कार्रवाई के बाद शेष बचे करीब एक दर्जन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई रविवार को की गई है। इन्हें पूर्व में भी नोटिस जारी किए जा चुके थे। जिसमें तीन दिन का समय दिया गया था। लेकिन लम्बे अन्तराल के बाद भी अतिक्रमण नही हटाए जाने पर कार्रवाई की गई।
मांगरोल बाईपास के निर्माणाधीन रोड में बाधक बने अतिक्रमण को चार जेसीबी से हटवाने की कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के करीब पांच दर्जन कर्मचारियो समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान एसडीएम विश्वजीत सिंह, नगर परिषद आयुक्त भुवनेश मीणा, पुलिस उपाधीक्षक हरीराम सोनी, आरएसआरडीसी के एक्सईएन अनुज मीणा, परिषद के एईएन मान सिंह मीणा, स्वास्थ्य निरीक्षक नरसी स्वामी भी मौजूद रहे।
मांगरोल बाइपास रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सुबह 6 बजे से 11.30 बजे तक क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद रही। जिसके चलते क्षेत्र की दर्जनो कालोनियों के हजारो घरो में पेयजल आपूर्ति भी नही हो पाई। इससे लोगो को परेशानी उठानी पड़ी।
