2000 में जर्दा, 3500 में बीड़ी का बंडल, बलात्कार के आरोपी ने अधीक्षक-जेलर पर लगाए आरोप, सेंट्रल जेल में सनसनी

वीडियो में बंदी ने आरोप लगाया कि रुपए देने पर बंदियों को VIP ट्रीटमेंट मिलता है। लंगर के कैदियों और सेल्स में बंदियों के पास मोबाइल हैं, जो रुपए देने वालों को कॉल कराते हैं। उसने भी बतौर सबूत एक-दो बार परिजन से मोबाइल पर बात की थी। जेल में जर्दा एक से दो हजार, बीड़ी बंडल 35 सौ और पुड़ियां 15 सौ रुपए में मिलती है। अवैध वसूली बाहर परिजन से खातों में जमा करवाई जाती है, जिनमें जेल अधिकारियों का कमीशन भी होता है।