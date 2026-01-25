Jodhpur Crime: पत्नी की दूसरी शादी से बौखलाया पति, सरेआम साले की काट दी नाक, इलाके में मची सनसनी

पुलिस का कहना है कि सहीराम और घायल अशोक की आमने-सामने शादी हो रखी है। सहीराम के ताऊ की बेटी अशोक की पत्नी है और वह दस साल से ससुराल में रह रही है। दूसरी ओर, अशोक की बहन की शादी सहीराम से की गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। सहीराम कोई काम-धंधा नहीं कर रहा था। इस पर पीहर वालों ने पत्नी की शादी जोलियाली गांव में दूसरे युवक से कर दी और उसे ससुराल भेज दिया। इससे सहीराम नाराज था।