25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Crime: पत्नी की दूसरी शादी से बौखलाया पति, सरेआम साले की काट दी नाक, इलाके में मची सनसनी

फींच गांव में आटा-साटा विवाह विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जब एक युवक ने किराणा दुकान में बैठे साले की नाक काट दी। आरोपी पत्नी की दूसरी जगह हुई शादी से नाराज था।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 25, 2026

Nose cut, nose cut in Jodhpur, brother-in-law nose cut, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news, नाक काटी, जोधपुर में नाक काटी, साले की नाक काटी, जोधपुर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज

आरोपी सहीराम मण्डा। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। लूनी थानान्तर्गत फींच गांव में एक युवक ने किराणा दुकान में बैठे दिव्यांग साले की नाक काट दी और कटी नाक लेकर साथी के साथ फरार हो गया। वह पत्नी की दूसरी जगह शादी होने से नाराज था। घायल व आरोपी की आमने-सामने (आटा-साटा) शादी हो रखी है। आरोपी अभी पकड़े नहीं जा सके हैं। गौरतलब है कि लूनी क्षेत्र के शुभदण्ड गांव में दो जनवरी को भी एक युवक की नाक काटी गई थी।

पुलिस के अनुसार फींच गांव निवासी अशोक (38) पुत्र घेवाराम की नाक काटी गई है। वह पांव से दिव्यांग है और गांव के चौक में किराणा दुकान संचालित करता है। फींच गांव निवासी सहीराम मण्डा व तीन अन्य युवक मारपीट कर उसकी नाक काटकर ले गए। विकलांग अशोक शाम 4.30 बजे दुकान पर बैठा था।

गाड़ी में हुए फरार

तभी बिना नंबर की बोलेरो कैंपर में सहीराम व अन्य युवक दुकान पर आए। सहीराम ने अपनी पत्नी (अशोक की बहन) की दूसरी जगह शादी कर जेवरात सहित भेजने पर नाराजगी जताई और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उसने चाकू निकालकर अशोक की नाक काटकर अलग कर दी। अशोक चिल्लाने लगा और खून बहने लगा। आरोपी सहीराम और उसके साथी कटी नाक लेकर बोलेरो कैंपर में फरार हो गए।

शादी की, लेकिन गौना नहीं, दूसरी जगह भेजा

पुलिस का कहना है कि सहीराम और घायल अशोक की आमने-सामने शादी हो रखी है। सहीराम के ताऊ की बेटी अशोक की पत्नी है और वह दस साल से ससुराल में रह रही है। दूसरी ओर, अशोक की बहन की शादी सहीराम से की गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। सहीराम कोई काम-धंधा नहीं कर रहा था। इस पर पीहर वालों ने पत्नी की शादी जोलियाली गांव में दूसरे युवक से कर दी और उसे ससुराल भेज दिया। इससे सहीराम नाराज था।

एक महीने से था फिराक में, कैंपर भी खरीदी थी

आरोपी सहीराम पिछले करीब एक-डेढ़ माह से साले को सबक सिखाने की फिराक में था। इसी कारण उसने एक माह पहले बोलेरो कैंपर खरीदी। शाम को वह अपने भाई व तीन अन्य साथियों के साथ कैंपर में अशोक की किराणा दुकान पहुंचा और उसकी नाक काटकर साथ ले गया।

पत्नी को दूसरी जगह भेजा तो नाक काटी : आरोपी

आरोपी ने शाम 4.30 बजे अशोक की नाक काटी। इसके बाद काफी देर तक वह दुकान में ही रहा। करीब आधे घंटे बाद शाम पांच बजे वह कटी नाक लेकर भाग गया। शाम साढ़े पांच बजे उसने बोलेरो में बैठे-बैठे ही वीडियो बनाकर वायरल किया। वीडियो में उसने कहा कि फींच में ही उसका ससुराल है और जेवर सहित पत्नी को दूसरी जगह भेजा गया था, इसलिए उसने नाक काट दी।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

सिरोही: खेत के तारों में फंसा पैंथर, फोटो और सेल्फी लेते समय ग्रामीणों पर किया हमला, चार घायल
सिरोही
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 08:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Crime: पत्नी की दूसरी शादी से बौखलाया पति, सरेआम साले की काट दी नाक, इलाके में मची सनसनी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लग्जरी कार में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था रेप का आरोपी, कमरे में पहुंच गई पुलिस, जानें फिर क्या हुआ

rape accused, rape accused arrested, rape accused arrested in Jodhpur, Jodhpur crime news, रेप का आरोपी, रेप का आरोपी गिरफ्तार, जोधपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, जोधपुर क्राइम न्यूज
जोधपुर

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर भी पाकिस्तान को नहीं भेजी जाएगी मिठाई, BSF को स्पष्ट निर्देश जारी

Republic Day, Republic Day 2026, sweets to Pakistan, Republic Day Special News, Jodhpur News, Rajasthan News, BSF, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस २०२६, पाकिस्तान को मिठाई, गणतंत्र दिवस स्पेशल न्यूज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, बीएसएफ
जोधपुर

Rajasthan Teacher Exam: राजस्थान में यहां सड़क पर बिखरे मिले शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, मची खलबली

Teacher recruitment in Rajasthan
जोधपुर

Jodhpur: चींटियों के संघर्ष से प्रेरणा लेंगे सोनम वांगचुक, बैरक में वैज्ञानिक प्रयोग के लिए मांगे थर्मामीटर और उपकरण

सोनम वागंचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि , पत्रिका फाइल फोटो
जोधपुर

पुलिस ने पत्थर मारकर फोड़े चलती कार के शीशे, अंदर देवर-भाभी को इस हालत में देखकर रह गई दंग

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.