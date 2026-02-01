जोधपुर में पिता से मारपीट करने पर मां ने बेटे की आंखों में मिर्च झोंकी, गुस्साए भाई- बहन ने बरसाए डंडे

पुलिस थाना माता का थान, पत्रिका फाइल फोटो
Jodhpur Crime News: जोधपुर में पारिवारिक झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला युवक की आंखों में मिर्च झोंंक रही है तो मौके पर मौजूद अन्य लोग युवक पर जमकर लाठियां बरसा रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के माता का थान थाना इलाके में मामला दो दिन पहले का बताया जा रहा है। हमले में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। माता का थान पुलिस थाना प्रभारी सफीक खान ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते यह घटना हुई है।
थाना प्रभारी के अनुसार देवीलाल और हनुमान दो भाई हैं, इनके मां-बाप ने एक मकान उसकी बहन के नाम कर दिया। हनुमान पहले अपने माता-पिता के साथ रहता था, लेकिन बीच में हनुमान ने अपने माता और पिता के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद उसकी मां ने उसे घर से निकाल दिया।
परिजनों का आरोप है कि हनुमान अपने माता-पिता और भाई-बहन से रंजिश रखता है। वह अपने माता-पिता के घर जाता और पत्थर फेंकता है। इस बारे में हनुमान के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज भी कराया गया। इस बीच 15 जनवरी को इसकी बहन घर पर अकेली थी। तभी वह वहां जाकर उसके साथ मारपीट की और वहां से सीसीटीवी का डीवीआर भी चुरा कर ले गया और इस संबंध में भी पूर्व में परिजनों ने केस दर्ज कराया।
बीते 27 जनवरी को हनुमान ने अपने पिता के साथ में मारपीट की और इस बात पर गुस्सा होकर इसके भाई व बहन ने रास्ते में जाते हुए सब्जी मंडी के आगे रोककर मारपीट की और उसकी आंखों में मिर्च डाल दी। परिवार के लोगों ने युवक पर जमकर लाठियां बरसाई।
पुलिस के अनुसार 4 महीने पहले पारिवारिक विवाद को लेकर शिकायत दर्ज हुई और पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबंद किया। इस मामले में हनुमान के खिलाफ चालान भी कोर्ट में पेश हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
