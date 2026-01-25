सिरोही: खेत के तारों में फंसा पैंथर, फोटो और सेल्फी लेते समय ग्रामीणों पर किया हमला, चार घायल

तारों में फंसा पैंथर। फोटो पत्रिका
सिरोही जिले में मंडार के पास रोहुआ पंचायत के मानपुर गांव में एक पैंथर झटका मशीन से टकराकर तारबंदी में फंस गया। मौके पर जुटी भीड़ ने फोटो और सेल्फी लेना शुरू किया तो घायल और आक्रोशित पैंथर ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें चार जने घायल हो गए। घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया।
जानकारी के अनुसार रविवार सुबह जंगल की तरफ से आया पैंथर मानपुर गांव में करमी राम राणा के खेत पर झटका मशीन से टकराकर तारबंदी में फंस गया। निकलने के प्रयास में वह घायल हो गया। पैंथर को देख मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इस दौरान कई ग्रामीणों ने नजदीक जाकर फोटो और सेल्फी लेना शुरू कर दिया। इससे आक्रोशित पैंथर ने अचानक हमला कर दिया, जिससे भेराराम पुत्र अजाराम, सवसीराम पुत्र कालाराम, बीजाराम पुत्र जैसाराम और इस्माइल पुत्र बाबूराम राणा घायल हो गए।
सूचना मिलते ही रोहुआ के कृष्णवीर सिंह देवड़ा, सिरोड़ी वन विभाग के रेंजर ललित सिंह राठौड़, नायब तहसीलदार जब्बर सिंह देवड़ा और आरआई बंसीधर वैष्णव टीम सहित मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक पैंथर सौंफ और मक्की की फसलों से होते हुए रोहुआ पहाड़ी के जंगल की ओर निकल गया।
कृष्णवीर सिंह सहित ग्रामीणों ने घायलों को मुआवजा देने की वन विभाग से मांग की, जिस पर रेंजर राठौड़ ने प्रत्येक घायल को पचास-पचास हजार रुपए दिलवाने का भरोसा दिलाया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया।
सिरोड़ी रेंजर ललित सिंह राठौड़ ने बताया कि रोहुआ क्षेत्र में रविवार सुबह पैंथर के आया था, जो खेत के तारों में फंस गया था। स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन मंगवाकर ट्रैकिंग की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने नजदीक जाकर फोटो खींचे। इस दौरान अचानक तारों से निकल गया। घायल होने के कारण पैंथर घबरा गया और अचानक हमला कर दिया। इसके बाद वह पहाड़ी की ओर भागते हुए जंगल में चला गया। हमले में चार जने घायल हो गए। घायलों को पचास-पचास हजार रुपए का मुआवजा दिलवाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
सिरोही
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग