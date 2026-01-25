25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

सिरोही: खेत के तारों में फंसा पैंथर, फोटो और सेल्फी लेते समय ग्रामीणों पर किया हमला, चार घायल

सिरोही जिले में मंडार के पास रोहुआ पंचायत के मानपुर गांव में एक पैंथर झटका मशीन से टकराकर तारबंदी में फंस गया। मौके पर जुटी भीड़ ने फोटो और सेल्फी लेना शुरू किया तो घायल और आक्रोशित पैंथर ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

kamlesh sharma

Jan 25, 2026

तारों में फंसा पैंथर। फोटो पत्रिका

सिरोही जिले में मंडार के पास रोहुआ पंचायत के मानपुर गांव में एक पैंथर झटका मशीन से टकराकर तारबंदी में फंस गया। मौके पर जुटी भीड़ ने फोटो और सेल्फी लेना शुरू किया तो घायल और आक्रोशित पैंथर ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें चार जने घायल हो गए। घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया।

जानकारी के अनुसार रविवार सुबह जंगल की तरफ से आया पैंथर मानपुर गांव में करमी राम राणा के खेत पर झटका मशीन से टकराकर तारबंदी में फंस गया। निकलने के प्रयास में वह घायल हो गया। पैंथर को देख मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इस दौरान कई ग्रामीणों ने नजदीक जाकर फोटो और सेल्फी लेना शुरू कर दिया। इससे आक्रोशित पैंथर ने अचानक हमला कर दिया, जिससे भेराराम पुत्र अजाराम, सवसीराम पुत्र कालाराम, बीजाराम पुत्र जैसाराम और इस्माइल पुत्र बाबूराम राणा घायल हो गए।

क्षेत्र में दहशत का माहौल

सूचना मिलते ही रोहुआ के कृष्णवीर सिंह देवड़ा, सिरोड़ी वन विभाग के रेंजर ललित सिंह राठौड़, नायब तहसीलदार जब्बर सिंह देवड़ा और आरआई बंसीधर वैष्णव टीम सहित मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक पैंथर सौंफ और मक्की की फसलों से होते हुए रोहुआ पहाड़ी के जंगल की ओर निकल गया।

कृष्णवीर सिंह सहित ग्रामीणों ने घायलों को मुआवजा देने की वन विभाग से मांग की, जिस पर रेंजर राठौड़ ने प्रत्येक घायल को पचास-पचास हजार रुपए दिलवाने का भरोसा दिलाया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया।

ड्रोन से की गई ट्रैकिंग

सिरोड़ी रेंजर ललित सिंह राठौड़ ने बताया कि रोहुआ क्षेत्र में रविवार सुबह पैंथर के आया था, जो खेत के तारों में फंस गया था। स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन मंगवाकर ट्रैकिंग की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने नजदीक जाकर फोटो खींचे। इस दौरान अचानक तारों से निकल गया। घायल होने के कारण पैंथर घबरा गया और अचानक हमला कर दिया। इसके बाद वह पहाड़ी की ओर भागते हुए जंगल में चला गया। हमले में चार जने घायल हो गए। घायलों को पचास-पचास हजार रुपए का मुआवजा दिलवाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 07:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / सिरोही: खेत के तारों में फंसा पैंथर, फोटो और सेल्फी लेते समय ग्रामीणों पर किया हमला, चार घायल

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गांवों की सरकार की बदलेगी तस्वीर, राजस्थान के इस जिले में बढ़े पंचायत समिति-जिला परिषद वार्ड, अंतिम अधिसूचना जारी

Panchayat Samiti, Sirohi Panchayat Samiti, District Council Ward, District Council Ward Sirohi, Sirohi News, Rajasthan News, पंचायत समिति, सिरोही पंचायत समिति, जिला परिषद वार्ड, जिला परिषद वार्ड सिरोही, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही

Weather Report: कड़ाके की ठंड से जम गया यह शहर ! सीजन में पहली बार तापमान पहुंचा माइनस पांच डिग्री, बन गया बर्फिस्तान

Weather Report, Mount Abu, Mount Abu Weather Report, Mount Abu Temperature, Mount Abu Minus Five Degree Temperature, Winter in Mount Abu, Winter Alert, वेदर रिपोर्ट, माउंट आबू, माउंट आबू वेदर रिपोर्ट, माउंट आबू तापमान, माउंट आबू माइनस पांच डिग्री तापमान, माउंट आबू में सर्दी, सर्दी अलर्ट
सिरोही

राजस्थान कबड्डी संघ में सिरोही की एंट्री, भीक सिंह देवड़ा निर्विरोध उपाध्यक्ष बने

सिरोही

Infrastructure News: बनास और सुकड़ी नदी के संगम पर बनेगा रोड पुल, राजस्थान सरकार ने दी 7.70 करोड़ रुपए की मंजूरी, आधी रह जाएगी दूरी

सिरोही

​​​​​CM भजनलाल शर्मा का अशोक गहलोत पर जुबानी हमला, कहा- प्रदेश में विकास नहीं दिखता तो चश्मा कैंप लगवा देंगे

CM Bhajanlal Sharma, CM Bhajanlal Sharma Sirohi visit, Bhajanlal Sharma in Sirohi, Ashok Gehlot, Sirohi news, Rajasthan news, सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा सिरोही विजिट, भजनलाल शर्मा इन सिरोही, अशोक गहलोत, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.