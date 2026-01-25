सिरोही: खेत के तारों में फंसा पैंथर, फोटो और सेल्फी लेते समय ग्रामीणों पर किया हमला, चार घायल

सिरोड़ी रेंजर ललित सिंह राठौड़ ने बताया कि रोहुआ क्षेत्र में रविवार सुबह पैंथर के आया था, जो खेत के तारों में फंस गया था। स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन मंगवाकर ट्रैकिंग की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने नजदीक जाकर फोटो खींचे। इस दौरान अचानक तारों से निकल गया। घायल होने के कारण पैंथर घबरा गया और अचानक हमला कर दिया। इसके बाद वह पहाड़ी की ओर भागते हुए जंगल में चला गया। हमले में चार जने घायल हो गए। घायलों को पचास-पचास हजार रुपए का मुआवजा दिलवाया जाएगा।