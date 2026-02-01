Rajasthan: विदेश में बसने का सपना…खेत में उगाई नशे की फैक्टरी; 200 किलो ड्रग्स देशभर में सप्लाई की थी साजिश

गत वर्ष 25 दिसम्बर को महाराष्ट्र की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने बेंगलुरू में मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स बनाने के तीन कारखानों पर छापा मारा था। 55.88 करोड़ रुपए की मशीनें व कैमिकल के साथ 21.4 किलोग्राम दवाएं जब्त की गईं थी। यह लैब मूलत: भोपालगढ़ तहसील के सियारा गांव हाल सारण नगर निवासी योगेन्द्र उर्फ योगी खिलेरी की थी। वह पकड़ा नहीं जा सका था। उसने सिर्फ एक महीने में बेंगलुरू से ड्रग्स बनाने के लिए उपकरण व कैमिकल सोयला में शिफ्ट कर दी थी।