Rajasthan News: राजस्थान में तस्कर को लगा तगड़ा झटका, आलीशान बंगला-भूखंड सहित 3 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

पुलिस के अनुसार आरोपी सोनाराम उर्फ कर्नल लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से शहर की महंगी कॉलोनियों में आलीशान मकान और भूखंड खरीदे। मामले में न्यायालय में प्रस्तुत रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 7, जोधपुर महानगर ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए।