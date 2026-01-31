बड़ा झटका: राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट की जमानत याचिका खारिज की, पत्नी को भी नहीं मिली राहत

पूरा मामला उदयपुर जिले के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज एफआइआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता डॉ. अजय मुर्डिया की ओर से आरोप लगाया गया कि मुंबई के फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट के साथ 24 मई 2024 को चार फिल्मों के निर्माण के लिए लगभग 47 करोड़ रुपए का समझौता किया गया था। इसके बाद इंडिका एंटरटेनमेंट एलएलपी के माध्यम से अलग-अलग चरणों में 42 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न वेंडर्स के नाम पर भुगतान करवाई गई।