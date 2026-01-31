31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Budget 2026: पहली बार JDA के बजट में अंडरपास प्लान होगा शामिल, यहां बनेंगे 2 नए अंडरपास; होगा ये बड़ा फायदा

JDA Budget 2026: जोधपुर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जेडीए ने अपने आगामी बजट में पहली बार अंडरपास निर्माण की योजना को शामिल कर रहा है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Jan 31, 2026

Underpass

अंडरपास। प​त्रिका फाइल फोटो

Jodhpur News: जोधपुर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अपने आगामी बजट में पहली बार अंडरपास निर्माण की योजना को शामिल कर रहा है। करीब 2000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट में जोधपुर के दो प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स पर अंडरपास बनाने का प्रावधान किया जा रहा है।

यह कदम न केवल ट्रैफिक प्रबंधन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, बल्कि शहरवासियों के दैनिक आवागमन को भी सुगम बनाएगा। जेडीए ने इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के बजट में शामिल करने के लिए भी भेजा है।

यहां बनेंगे अंडरपास

प्रस्तावित योजना के अनुसार पहला अंडरपास भाटी चौराहे पर बनाया जाएगा, जबकि दूसरा अंडरपास रोटरी बालाजी से जलजोग चौराहे तक विकसित किया जाएगा। ये दोनों स्थान शहर के अत्यधिक व्यस्त मार्गों में शामिल हैं, जहां दिनभर ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। खासतौर पर कार्यालय समय, स्कूल-कॉलेज के अवकाश और त्योहारों के दौरान यहां लंबा जाम लगना आम बात है।

होगा ये बड़ा फायदा

अंडरपास के निर्माण से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ट्रैफिक का प्रवाह निर्बाध रहेगा। चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने की मजबूरी कम होगी। इससे वाहनों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अंडरपास बनने के बाद इन क्षेत्रों में औसतन 25 से 30 प्रतिशत तक ट्रैफिक दबाव कम हो सकता है।

घोड़ा घाटी पर तैयार होगा स्वागत द्वार

मंडोर से होकर मेहरानगढ़ तक पहुंचने के लिए बनाए गए राव जोधा मार्ग पर भी स्वागत द्वार बनाने की योजना जेडीए बजट में शामिल करेगा। हालांकि अभियंता शाखा ने अभी तक इसका एस्टीमेट तैयार नहीं किया है। लेकिन अधिकारियों के अनुसार शहर के सौंदर्यकरण को देखते हुए यह प्रस्ताव भी बजट में शामिल यजाएगा।

जनप्रतिनिधियों से मांगें गए प्रस्ताव

जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि बजट तैयार करने का प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। बजट तैयार करने से पहले विधायकों और जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव मांगें गए है। विधायकों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी योजनाओं को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Silver Crash: एक ही दिन में 1,28,000 रुपए गिरी चांदी, क्या बजट के बाद फिर आएगा उछाल? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
जयपुर
Silver Crash

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Budget 2026: पहली बार JDA के बजट में अंडरपास प्लान होगा शामिल, यहां बनेंगे 2 नए अंडरपास; होगा ये बड़ा फायदा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sonam Wangchuk: जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक की बिगड़ी तबियत, AIIMS में हुआ मेडिकल चेकअप

Sonam Wangchuk Health Check At AIIMS Jodhpur
जोधपुर

मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा…. दूसरी जगह सगाई होने के बाद भी प्रेमी बना रहा था शादी का दबाव

जोधपुर

Jodhpupr: अपहरण मामले में 2 कॉन्स्टेबल सस्पेंड, लोकेशन ट्रेस करके दबोचे 5 आरोपी, दोस्त ने ही किया विश्वासघात

Rajasthan Police
जोधपुर

Holiday Cancel Order: स्कूलों में अवकाश पर सख्ती, पूर्व छुट्टियां भी हुई निरस्त, आदेश जारी

जोधपुर

Jodhpur News : जोधपुर में वर्षों पुरानी बंद तिजोरी जैसे ही खोली गई, लोग खिल-खिलाकर लगे हंसने, जानें क्यों?

Jodhpur decades-old safe When opened people burst into laughter Find out why
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.