Budget 2026: पहली बार JDA के बजट में अंडरपास प्लान होगा शामिल, यहां बनेंगे 2 नए अंडरपास; होगा ये बड़ा फायदा

अंडरपास के निर्माण से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ट्रैफिक का प्रवाह निर्बाध रहेगा। चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने की मजबूरी कम होगी। इससे वाहनों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अंडरपास बनने के बाद इन क्षेत्रों में औसतन 25 से 30 प्रतिशत तक ट्रैफिक दबाव कम हो सकता है।