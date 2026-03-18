Rajasthan News : ये क्या ! राजस्थान हाईकोर्ट ने ‘सीनियर जज’ को किया सस्पेंड, आखिर क्यों लिया इतना बड़ा एक्शन?

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए भीनमाल (जालोर) में पदस्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) राजेंद्र साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों पर जारी यह आदेश अब प्रदेश के न्यायिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया हुआ है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई न्यायिक शुचिता बनाए रखने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।