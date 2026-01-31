Sonam Wangchuk: जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक की बिगड़ी तबियत, AIIMS में हुआ मेडिकल चेकअप

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर जेल में उनके पति के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जेल में दूषित पानी और उचित सुविधाओं के अभाव के कारण वांगचुक की सेहत बिगड़ रही है। इस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया था कि वे तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टरों से वांगचुक की जांच कराएं और उसकी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करें।