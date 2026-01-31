साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामला: आज उठेगा रहस्य का पर्दा, हो सकता है बड़ा खुलासा

Sadhvi Prem Baisa Death Case (Patrika Photo)
Sadhvi Prem Baisa Death Case: राजस्थान की विख्यात भजन गायिका और कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का मामला अब गरमा गया है। शुक्रवार को उनके पैतृक गांव परेऊ में गमगीन माहौल के बीच उन्हें समाधि दी गई, लेकिन उनकी मृत्यु के पीछे छिपे सवालों ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। आज आने वाली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट इस 'डेथ मिस्ट्री' से पर्दा उठा सकती है।
साध्वी की मौत का मामला राजस्थान विधानसभा में भी जोर-शोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने निष्पक्ष जांच की मांग की। विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच राज्य सरकार ने सदन को भरोसा दिलाया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
साध्वी के पिता विरमनाथ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की तबीयत डॉक्टर द्वारा दिए गए एक 'गलत इंजेक्शन' के बाद बिगड़ी। उन्होंने भावुक होकर कहा, "मैं न्याय के लिए किसी भी जांच और साइन करने को तैयार हूं, बस मेरी बेटी के हत्यारों को सजा मिले।" मेवाड़ महामंडलेश्वर ईश्वरीय नंदगिरी सहित कई संतों ने भी इस थ्योरी पर संदेह जताते हुए बारीकी से मेडिकल जांच की मांग की है।
हॉस्पिटल के डॉ. प्रवीण जैन के अनुसार, बुधवार शाम जब साध्वी को अस्पताल लाया गया, तब वे अचेत थीं। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ही यह तय करेगी कि क्या इंजेक्शन ही मौत का तात्कालिक कारण था।
परेऊ स्थित 'शिव शक्ति धाम' आश्रम में राजकीय सम्मान के साथ साध्वी को समाधि दी गई। इस दौरान "प्रेम बाईसा अमर रहे" के नारों से आसमान गूंज उठा। संतों ने उन्हें सनातन धर्म की बेटी बताते हुए इस क्षति को अपूरणीय बताया।
