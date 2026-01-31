साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामला: आज उठेगा रहस्य का पर्दा, हो सकता है बड़ा खुलासा

साध्वी के पिता विरमनाथ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की तबीयत डॉक्टर द्वारा दिए गए एक 'गलत इंजेक्शन' के बाद बिगड़ी। उन्होंने भावुक होकर कहा, "मैं न्याय के लिए किसी भी जांच और साइन करने को तैयार हूं, बस मेरी बेटी के हत्यारों को सजा मिले।" मेवाड़ महामंडलेश्वर ईश्वरीय नंदगिरी सहित कई संतों ने भी इस थ्योरी पर संदेह जताते हुए बारीकी से मेडिकल जांच की मांग की है।