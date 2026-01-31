Rape Case: ननिहाल में अकेली भांजी से मामा के दोस्त ने किया रेप, मुंह खोलने पर दी जान से मारने की धमकी

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में ननिहाल में रह रही एक युवती के साथ रेप का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि मामा के दोस्त ने ही युवती के साथ रेप किया। घटना उस वक्त हुई जब युवती घर पर अकेली थी।