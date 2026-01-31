31 जनवरी 2026,

शनिवार

जोधपुर

Rape Case: ननिहाल में अकेली भांजी से मामा के दोस्त ने किया रेप, मुंह खोलने पर दी जान से मारने की धमकी

Jodhpur Rape Case: राजस्थान के जोधपुर जिले में ननिहाल में रह रही एक युवती के साथ रेप का गंभीर मामला सामने आया है।

जोधपुर

Anil Prajapat

Jan 31, 2026

Gang Rape Case

सांकेतिक फाइल फोटो

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में ननिहाल में रह रही एक युवती के साथ रेप का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि मामा के दोस्त ने ही युवती के साथ रेप किया। घटना उस वक्त हुई जब युवती घर पर अकेली थी।

पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने बताया कि 28 जनवरी को वह अपने ननिहाल में थी। उसी दौरान ननिहाल पक्ष के सभी सदस्य घर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच उसके मामा का दोस्त घर पहुंचा।

युवती को अकेला देखकर आरोपी ने उसे धमकाया

युवती को अकेला देखकर आरोपी ने उसे धमकाया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने मुंह खोलने पर युवती को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया।

पीड़िता ने परिजनों को बताई आपबीती

घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजन के साथ वह थाने पहुंची और मामा के दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jan 2026 01:25 pm

Published on:

31 Jan 2026 01:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rape Case: ननिहाल में अकेली भांजी से मामा के दोस्त ने किया रेप, मुंह खोलने पर दी जान से मारने की धमकी
