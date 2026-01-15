15 जनवरी 2026,

गुरुवार

अलवर

अलवर: 4 बच्चों का पिता पत्नी को ढूंढता हुआ ससुराल पहुंचा, आत्मदाह की कोशिश से मची सनसनी, 90% झुलसा

Alwar News: ज्योति के भाई मनोज ने आरोप लगाया कि उसका जीजा रवि उसकी बहन ज्योति के साथ आए दिन मारपीट करता था। इससे परेशान होकर वह कहीं चली गई। वह कहां गई, इसकी किसी को जानकारी नहीं है।

अलवर

image

Santosh Trivedi

Jan 15, 2026

awar news

रवि पत्नी ज्योति के साथ.Photo- Patrika

Alwar News: एक युवक ने शहर के दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर के पास अपने ससुराल के बाहर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़कर आग लगा ली। जिससे उसका पूरा शरीर झुलस गया। युवक की पहचान रवि कुमार उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र अमरसिंह जाटव निवासी रणजीत नगर हाल निवासी धूणी नाथ की बगीजी थाना बगड़ तिराहा के रूप में हुई।

घटना बुधवार दोपहर करीब एक बजे की बताई जा रही है। अखैपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार युवक का शरीर करीब 90 प्रतिशत झुलसा हुआ था।

प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। थाने के हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह ने बताया कि घटना के दौरान युवक की सास पूरे परिवार के साथ तूलेड़ा अपनी दूसरी बेटी के ससुराल संक्रांति देने के लिए गई हुई थी।

डेड़ महीने से गुमशुदा है पत्नी

जानकारी के अनुसार रवि की पत्नी ज्योति करीब डेढ़ महीने पहले घर छोड़कर कहीं चली गई थी। रवि ने बगड़ तिराहा थाने में उसकी गुमशुदगी मामला दर्ज कराया था। रवि टैम्पो चालक है, उसके चार बच्चे हैं। जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, उसका सबसे छोटा बेटा 4 साल का है।

साले ने लगाया मारपीट का आरोप

ज्योति के भाई मनोज ने आरोप लगाया कि उसका जीजा रवि उसकी बहन ज्योति के साथ आए दिन मारपीट करता था। इससे परेशान होकर वह कहीं चली गई। वह कहां गई, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। उसकी बहन के जाने के बाद रवि के परिवार ने उन्हें फोन कर बहन ज्योति के बारे में पूछा था।

उनके मना करने बाद उसका जीजा रवि उनको धमकी देता रहता था कि ज्योति के बारे में बताओ, वरना ससुराल में आकर खुद को आग लगा लूंगा। अब अचानक उसने आकर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क आग लगी ली। साली ममता ने बताया कि रवि कुछ दिन पहले भी ससुराल आया था, तब भी उसने मां को आत्मदाह की धमकी दी थी।

Published on:

15 Jan 2026 09:39 pm

