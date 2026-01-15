अलवर: 4 बच्चों का पिता पत्नी को ढूंढता हुआ ससुराल पहुंचा, आत्मदाह की कोशिश से मची सनसनी, 90% झुलसा

उनके मना करने बाद उसका जीजा रवि उनको धमकी देता रहता था कि ज्योति के बारे में बताओ, वरना ससुराल में आकर खुद को आग लगा लूंगा। अब अचानक उसने आकर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क आग लगी ली। साली ममता ने बताया कि रवि कुछ दिन पहले भी ससुराल आया था, तब भी उसने मां को आत्मदाह की धमकी दी थी।