तीन से 13 खातों में किए ट्रांसफर, फिर हजार खातों में किया लेनदेन

साइबर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद तत्परता से तकनीकी साक्ष्य एकत्र करना शुरू किया। फरियादी के तीनों बैंक खातों ओर उससे प्राप्त करने वाले बैंक खातों की डिटेल खंगाली गई। बैंकों से संपर्क कर जानकारियां एकत्र की गई। इसके बाद संबंधितों को नोटिस जारी किए गए। गिरफ्तार आरोपी को नोटिस मिला तो वह सकते में आ गया। पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए शिकंजा कस चुकी थी। इससे जल्द ही आरोपी राजेश कुशवाहा को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बुधवार को पूछताछ के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। आरोपी के संदिग्ध बैंक खातों में करीब 20 लाख की राशि होल्ड करवाई गई और 10 लाख की राशि रिफंड कराई गई है। ठगी की रकम से खरीदी गई एक कार भी जब्त की गई है। आरोपी राजेश के बैंक खाते में इसी तरह ट्रांसफर होने पर विभिन्न राज्यों में साइबर अपराध से संबंधित 18 प्रकरण दर्ज हैं। प्रकरण का खुलासा करने में यों तो साइबर थाने की पूरी टीम जुटी रही, लेकिन इसमें कांस्टेबल लक्ष्मण चौधरी और दिलीप यादव की विशेष भूमिका रही। टीम में सीआई अशोक चौधरी, हैड कांस्टेबल दिग्विजय सिह, कांस्टेबल लोकेश, करतार ङ्क्षसह और जिला पुलिस की साइबर सेल प्रभारी एएसआई जगदीश चन्द्र शर्मा शामिल रहे।